監委陳師孟請辭2/1生效　張博雅頒發二等服務獎章

▲監察委員陳師孟請辭 ，監察院長張博雅頒發二等服務獎章並致贈紀念銅盤留念。（圖／監察院提供）

記者楊亞璇／台北報導

監察委員陳師孟請辭，2月1日生效。陳師孟委員服務公職計20餘年，監察院長張博雅31代表監察院，頒發二等服務獎章，並致贈紀念銅盤留念，感謝陳師孟2年期間服務，場面溫馨。

陳師孟日前擬約詢判決前總統馬英九洩密案無罪法官，引發法界反彈，司法院長許宗力強調，若以法律見解不當為由，對法官調查乃至彈劾，將付出傷害法治的代價。不久後即傳出請辭的消息。

陳師孟在年前的記者會中透露，「年事已高，也實在拚不下去，所以決定辭去我的職務」，並感嘆說，「當你看不到有成功的可能性，你再怎麼樣花時間精神去做，都是徒勞無功的話，那時候我就覺得可以比較自私一點，我過我的日子就好，反正怎樣做就是如此，這是我的心情」。

監察院表示，依據憲法增修條文第7條第2項規定，監察委員係由總統提名，經立法院同意任命之；陳師孟經總統提名，並經立法院同意後，自107年1月29日起任監察院第5屆監察委員。

監察院指出，陳師孟提出請辭，業經總統109年1月21日華總一禮字第10900007720號令：「監察院監察委員陳師孟業已請辭，予以免職。此令自中華民國109年2月1日生效。」