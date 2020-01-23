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陳師孟閃辭　《ETtoday》民調：更多民眾認同監察制衡司法

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▲▼監委陳師孟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳師孟閃辭，但民眾更認同他代表的監察權制衡司法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

監委陳師孟主動申請調查判決馬英九無罪的台北地院法官唐玥，引發司法官大反彈。陳師孟日前決定請辭，即便有近8成法官連署抗議陳師孟的行為，但《ETtoday新聞雲》進行手機民調，發現有近5成的民眾認為，這反而是監察權可以制衡司法，避免司法獨裁。

陳師孟擔任監察委員後，多次放話要約談、調查法官，引發司法官反彈。尤其這次調查唐玥法官的事件，更是引起法官協會連署抗議，全國近8成法官參與連署，司法院更兩度砲轟陳師孟干預司法，院長許宗力還親上火線批他「將付出傷害司法的代價」。而陳師孟在司法界連番砲轟下閃辭，事件似乎就此落幕。

但民眾似乎不這麼想，《ETtoday新聞雲》於2020年1月21日至22日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,492份。調查結果雖然有41.7％的民眾，跟全國近8成法官一樣，認為陳師孟約詢法官是干預司法。但卻有更多數的民眾，46.7％的民眾認為，監察權可以制衡司法，避免司法獨裁。數字上的差異，反映出司法官的自我感覺與社會普羅大眾有相當程度的落差。

這樣的落差也存在《ETtoday新聞雲》這次的手機民調中，成功連任的蔡英文總統，在上任後就積極推動司法改革，司法界也不斷公開說司改將逐漸發揮功效，後勢可期；但民調中卻有將近7成、67.2％的民眾認為蔡政府的司法改革沒有成效，僅有2成、20.6％的民眾跟司法高層一樣，認為蔡政府的司法改革有成效。

而在陳師孟閃辭事件中，司法官們盡力倡言司法獨立，但看在民眾眼中，僅有26.8％的民眾認為台灣司法獨立（含「非常獨立」4.3％與「還算獨立」22.6％）；卻有高達67.5％的民眾認為台灣司法不獨立（含「不太獨立」43.3％與「非常不獨立」24.2％）。再次反映出司法界的自我感覺與民眾法感情，天差地遠。

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