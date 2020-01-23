陳師孟閃辭《ETtoday》民調：近5成民眾贊同監察制衡司法

▲監察委員陳師孟。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

監委陳師孟因約談判前總統馬英九無罪的法官唐玥，引起法界抗議，之後便請辭監委一職，並強調「監察權有制衡司法權的設計，而總統正是憲法的守護者」。對此，《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有67.5％的民眾認為台灣司法不獨立，近5成的民眾贊同陳師孟約詢法官，是以監察權制衡司法，避免司法獨裁。

陳師孟擔任監察委員後，多次放話要約談、調查法官，引發司法官反彈。尤其這次調查唐玥法官的事件，更是引起法官協會連署抗議，全國近8成法官參與連署，司法院更兩度砲轟陳師孟干預司法，院長許宗力還親上火線批他「將付出傷害司法的代價」。而陳師孟在司法界連番砲轟下閃辭。

但《ETtoday新聞雲》調查卻顯示，雖然有41.7％的民眾，跟近8成法官一樣、認為陳師孟約詢法官是干預司法，但卻有46.7％的民眾認為，監察權可以制衡司法，避免司法獨裁，反映出司法官的自我感覺與社會普羅大眾有相當程度的落差。

在《ETtoday新聞雲》這次的手機民調中發現，成功連任的蔡英文總統，在上任後雖然積極推動司法改革，司法界也不斷公開說司改將逐漸發揮功效；但民調中卻有將近7成、67.2％的民眾認為蔡政府的司法改革沒有成效，僅有2成、20.6％的民眾跟司法高層一樣，認為蔡政府的司法改革有成效。

《ETtoday新聞雲》於2020年1月21日至22日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,492份。在陳師孟閃辭事件中，司法官們盡力倡言司法獨立，但根據《ETtoday新聞雲》民調指出，僅有26.8％的民眾認為台灣司法獨立（含「非常獨立」4.3％與「還算獨立」22.6％），反倒有高達67.5％的民眾認為台灣司法不獨立（含「不太獨立」43.3％與「非常不獨立」24.2％）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年1月21日至22日，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」進行，調查回收有效樣本數為1,492份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.54%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年12月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。