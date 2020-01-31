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影／500個口罩1小時賣完　侯友宜自己跑超商一樣「買不到」　

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記者呂欣玫／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫，為了讓民眾能夠持續買到口罩，並避免供需失衡、哄抬價格，政府宣布統一徵購全台醫療口罩，2月1日至2月15日每日將有200萬片釋出給四大超商，每人最多限購3片，口罩價格降到每片6元。而新北市長侯友宜31日親赴超商也發現買不到口罩，他呼籲市民不要囤貨，夠用即可，多一點同理心，讓大家都有足夠的資源，齊心對抗武漢肺炎。

侯友宜表示，「防疫視同作戰」，許多市民朋友們正積極準備防疫工作，他在臉書、Instagram及Youtube的留言上看到大家反應無法買到口罩、酒精或額溫槍。因此，他隨機到板橋一家便利超商買口罩，在生活用品架上沒找到，便到櫃檯詢問，店員說一早進貨500片口罩，以一包三片、每人限購一包銷售，早在上午八點半左右就全部售罄。

侯友宜指出，目前全國防疫口罩（含兒童口罩）由中央政府統一徵用分配，根據衛生福利部最新資訊，每天約260萬片統一指揮中心分配，透過超商及藥妝店的物流系統配送，其中200萬片送至四大超商，60萬片比例到藥妝店、藥局、醫材等通路購買。2/1起統一售價調降至每片6元，每人一次限購1至3片，避免供需失衡。

 同時，目前中央正與業者協調希望能多一條產線另外生產兒童口罩，新北市政府已積極跟中央反映，希望提升產能，加速配送，而若有口罩需求但無法出門的民眾，可以親友或里長幫忙代購，但一樣是每人一次限購1至3片。

侯友宜說，他能理解大家想多買一點備著的心理，開工前市府團隊也拜託口罩工廠加班生產、提高產量，「在此呼籲各位市民朋友不要囤貨，夠用即可，多一點同理心，讓大家都有足夠的資源，齊心對抗武漢肺炎。」

侯友宜也提醒配戴一般醫用口罩防護即可，不需要戴N95口罩，請把N95口罩留給第一線醫護人員使用，大家也不要恐慌，按照指示做好防疫保護，我們一起努力平安健康度過這次全球性的挑戰。

▲▼侯友宜親赴超商買不到口罩。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜親赴超商買不到口罩。（圖／翻攝侯友宜臉書）

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