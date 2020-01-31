影／「蓋大型收容所」是怕疫情爆發　韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜31日出席財稅行政大樓防疫宣導，他提到將邀請前衛生署長葉金川來到高雄，指導防疫工作，呼籲市民朋友不要過度慌亂；不過韓國瑜擔心疫情大爆發，表示「要將患者集中到大型收容場所」，他補充站在政府立場必須有短中長期規劃，至於場地和經費，他說目前都有規劃，請大家放心。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

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▲高市府團隊防疫宣導 。（圖／記者翁進忠攝）

疫情持續延燒，搶買口罩情況依然上演，對此，韓國瑜致詞提到，目前高雄市一天需要35萬片口罩，若是學生開學後下令全面戴口罩，屆時高雄一天共需要55萬片口罩，但市府現在頭痛的事，口罩要買都買不到，韓國瑜「說目前口罩都由中央管制起來，市府也買不到，已經跟行政院副院長陳其邁正式提出，希望能特別重視高雄，歷經金芭黎事件後對武漢肺炎心理壓力大。」

他補充「現在口罩還是有搶購情況，呼籲大家不要大量搶購，根據自家人口需要去購買，市民目前都還在在SOP作業內，也邀請抗SARS有經驗的前衛生署長葉金川來到高雄，他非常樂意指導我們，也要告訴大家不要太慌亂，慌亂增加防疫困難，葉署長告訴我市府配合中央，不要過度慌亂。」

▲高市府團隊防疫宣導 。（圖／記者翁進忠攝）

他說，如果大規模爆發患者怎麼辦，市府必須有短中長期規劃，市府已經上緊螺絲，若疫情爆發請國防部協助，施工單位預做準備，所有準備工作都要做好。

至於建立收容所要蓋在哪？錢從哪裡來？韓國瑜說「正在規劃，我們不希望疫情失控，希望防疫能完全成功，但在政府立場短中長期都能去預備，因此去協調準備施工，如果疫情到升級怎麼辦，市府一定要做好準備，市府看問題看比較遠，全民防疫觀念徹底實施，最後疫情消失，我們期待如此」持續追問經費問題，韓國瑜回應「我們有預備場地，也會調動各種經費來完成，對市民服務做到盡善盡美，請大家放心。」

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