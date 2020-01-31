叫外送會傳染武漢肺炎？　專家三點釋疑「拿食物前這樣做」

▲大陸專家認為透過食物傳染武漢肺炎的可能性低。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸日前傳出有外送員感染新型冠狀病毒肺炎後，故意向食物「吐口水」傳播病毒，儘管事後證實是謠言，仍讓不少人恐慌。中國疾控中心消毒學首席專家張流波今（31日）指出，病毒通過食品直接傳播的風險較小，但仍呼籲消費者收到外賣後，「要做手衛生，並把外殼（外包裝）作為垃圾扔掉。」

《澎湃新聞》報導，大陸網路28日開始流傳，青島一名外送員因為感染新型冠狀病毒肺炎，故意向食物里「吐口水」，惡意傳播病毒，網路甚至流傳這名外送員曾經配送過的用戶名單。

不過，當地公安局網路警察隊隔天就在官方微博「青島網警巡查執法」澄清，表示經公安機關核查，網路流傳的影片是多日前在其他省份擴散，與青島無關。當地新型冠狀病毒感染肺炎防控指揮部工作人員也表示，此消息是謠言。

▲武漢肺炎疫情持續擴散。（圖／路透）

張流波在接受新華社專訪時提出三點說明，首先，病毒主要的傳播途徑是通過呼吸道、飛沫傳播，通過食品直接來傳播的風險較小，到目前為止沒有明確證據證明病毒通過外賣、快遞傳播。

第二，消費者收到外賣後，應該要做「手衛生」（即手部清潔），並把外殼作為垃圾扔掉。最後，則是拿食物前，「對包裝盒等物品表面用紙巾擦拭消毒。」

此外，大陸國家衛健委下午也舉行新聞發佈會，介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任詹慶元指出，老年人體質較弱，得肺炎是正常現象，此次疫情老年人也出現了較普及的現象—易感易重。

他因此呼籲老年人口，如果外出散步要避免去人員密集的地方，也要戴上口罩，對於老年活動，比如廣場舞，建議還是先不要參與，「帶口罩跳廣場舞還是有風險的」。