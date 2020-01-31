祖嬤級N95！阿伯逛超市「肉色防護罩」恥度破表　網看傻：換bra缺貨惹

▲阿伯自製祖嬤級N95！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

武漢肺炎延燒，呼籲全民戴口罩、洗手對抗疫情！不過有阿伯似乎買不到口罩，竟異想天開DIY「胸罩口罩」，還大剌剌戴著逛街，被民眾拍下後瘋傳，掀起眾多網友噴笑「搞不好明天瘋搶胸罩，哈哈！」

「這個口罩不知道去哪買的？」一名網友在臉書爆廢公社轉貼「香港on9協會」一張養眼照，可見一名鴨舌帽男子疑似在超市裡自拍，深怕被武漢肺炎給感染上，乖乖把口罩戴好戴滿，不過後方阿伯才是最大亮點，他臉上的「肉膚色DIY口罩」超狂，尤其祖嬤等級的花色，恥度無極限。

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如今各國口罩供不應求，阿伯為了應急自保，竟把歪腦筋動到老婆大人的「胸罩」上，剪掉一半後，另一頭再縫上繩子，創意十足。不過，可以阻隔大部分病菌病毒的口罩則為「醫療、外科用口罩」及「N95口罩」，這種DIY奶罩，恐怕只具保暖功能，沒有抗菌功用。

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▲口罩用途一張秒懂！（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

照片曝光後，掀起眾多老司機朝聖，紛紛笑虧「有奶香防疫加倍」、「層層防護，還有豐鼻的效果」、「手工精製的，別處買不到的XD」、「原來真的有人在穿」、「M95加味口罩（戀奶型的）」、「買不到口罩了，許多老人家為了自保，只好自製，至少有心理上的安慰」、「阿嬤的奶罩」、「搞不好明天瘋搶胸罩，哈哈」。

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