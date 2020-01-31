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單親媽「忍病賺錢」讓兒讀大學！孝子放學打工卻遭橫禍　她咬牙苦扛經濟

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▲▼手,手掌,握手,手指,握手。（圖／翻攝自pixabay）

▲暖警與民間善心人士熱情提供協助。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／屏東報導

一名單親媽媽身兼父職，為讓兒子能受到良好的教育，就算辛苦工作，仍是努力讓孩子讀大學，而兒子也為了體諒母親辛勞，也會於課後打工想減輕媽媽負擔，怎料卻在返家時遭遇橫禍，讓一家人的經濟狀況急轉直下，所幸在警方、各界民眾的熱心協助下，讓該名單親媽媽可以度過難過。

一名單親媽媽在大年初一時透過臉書得知，東海派出所長、同仁經常結合地方上善心團體資源，協助困苦人家，而由於她家中臨時發生重大變故，雖不知道是否真能得到協助，仍抱著一絲希望鼓起勇氣主動連繫所長。

對此，警方深入得知後發現，該名單親媽媽一家三口相依為命，不僅是孩子母親亦身兼父職，為了讓兒子能受到良好教育，即使辛苦也努力將孩子送往大學就讀，本身雖患有心臟疾病，仍含辛茹苦地在加工廠打工賺取微薄薪水，孩子就學期間體諒母親辛勞，下課後也會到牛排館打工分攤家計，如今卻在打工返家時遭遇橫禍，讓一家人經濟狀況急轉直下，連三餐溫飽都有困難，為了孩子獲得良好術後照顧，因已力無法負擔，萬不得已只好向各界尋求資源。

警方得知此事後，結合民間善心人士，募集新台幣一萬元，交給該名單親的女士，並向她溫情喊話，期望可以協助她度過此次難關。對此，枋寮分局長黃國源表示，東海所所長藍清輝及同仁對於經濟弱勢、窮困潦倒人家，總是義不容辭伸出援手，並尋求政府機關、民間社區善款等救濟協助，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察人民保姆之善行義風，深值肯定與讚譽、溫馨助人之情殊值嘉勉。

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