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武漢肺炎213死　美商務部長：有助美國就業機會！

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▲▼ 天堂文件曝光，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也中鏢，被踢爆與俄羅斯總統普廷女婿有巨額生意往來。（圖／路透社）

▲美國商務部長羅斯失言。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

2019新型冠狀病毒疫情持續在各國延燒，正值民眾憂心之際，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）卻表示，疫情可以促進美國的就業機會。此番言論立刻招致批評。

羅斯日前接受福斯新聞節目採訪時，被問及此種新型冠狀病毒是否會危害經濟增長，他回答，自己並不想在非常不幸、致命的疾病上討論什麼勝利的感覺。不過隨後他話鋒一轉指出，事實上，當企業審視自己的供應鏈時，也必須考慮到疫情，「這是另一個人們得考慮的風險因素，所以，我認為這有助加快讓工作機會回到北美。」

《英國廣播公司》（BBC）報導，美國商務部隨後呼應部長的言論，正如羅斯所表明，第一步要讓疫情得到控制並幫助患者；該單位一名發言人表示，「要與一個長期對自己民眾與世界隱瞞真正風險的國家做生意，去考慮後果也是重要的。」民主黨籍眾議員拜爾（Don Beyer）則質疑，川普政府是在疫情爆發之際找尋商業上的利益。

世界衛生組織（WHO）31日宣布，中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。在中國境內，至少有213人死於此種病毒，疫情已傳播到另外18個國家。

經濟學家曾表示，對於全球經濟來說，新型冠狀病毒帶來的影響可能比SARS爆發期間更廣泛；回顧2002與2003年，SARS感染超過8000人，造成700多人死亡，估計全球經濟損失超過300億美元。

隨著中國在疫情發生時延長新年假期，加上國內實施重大出入管制，包括科技公司、汽車製造商、零售業等的企業也都在中國暫時關閉業務。

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