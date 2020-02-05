為何公務員防疫照顧假「不支薪」　人事行政總處回應了

▲因應武漢肺炎，路人紛紛戴上口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

受到新型冠狀病毒疫情影響，各學校延後開學，勞動部宣布實施防疫照顧假，行政院人事行政總處也確定公務員可以請14天的防疫照顧假，但只給假不支薪。對於為何「不支薪」，人事行政總處副人事長蘇俊榮5日時表示，希望公務員們能共體時艱。

行政院人事行政總處表示，考量基層公務員也有請假照顧小孩需求，開會後決定，公務員防疫照顧假「一定准、不給薪」。

由於公務員的防疫照顧假是否支薪，可能也會連帶影響一般勞工的防疫照顧假是否支薪，對此，人事行政總處副人事長蘇俊榮表示，疫情的發展未來不知會如何變化，可能還有變數，所以先決定讓公務員也可以有防疫照顧假。

蘇俊榮表示，公務員請防疫照顧假不會影響考績，至於不支薪的部分，希望基層公務員能共體時艱。

根據勞動部日前因應武漢肺炎的決定，學校延後兩周開學，若勞工朋友有照顧12歲以下學童需求，可以請「防疫照顧假」，且雇主不能不准假，也不可視為缺勤扣全勤獎金。而「防疫照顧假」則是自2月11日至2月24日這段期間，若有需求的家長可向雇主提出申請。

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