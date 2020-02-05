雲端最前線／陸委會狀況外？第二批武漢台商返台有異？

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第二批武漢台商包機，之前傳出5日就可以返台，但陸委會召開臨時記者會駁斥，並表示兩天內都不會有包機回台，和台北市家長協會總會長徐正文說法出現落差。雙方一前一後面對媒體，讓外界霧裡看花。陸委會甚至深夜發聲明，指出「只是單方面訊息，未經雙方商討協調」，究竟過程發生什麼問題？《雲端最前線》5日邀請前立法委員沈富雄、國民黨文傳會代理主委王育敏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陸委會發言人邱垂正。

為了因應6日起的口罩實名制購買政策，超商禁售口罩邁入第二天，但也引發不少真的需要的人買不到窘境，新北市長侯友宜轟中央，日前不斷說口罩數量絕對夠用，過沒幾天卻發布「7天2片」的限制，不少外國人沒有健保買不了，質疑配套措施不完善，應清楚公開防疫物資數量。

中央流行疫情指揮中心近期宣布，自規定流行疫區返台的民眾，須居家檢疫14天。民政局4日晚間證實，新北市有3位居家檢疫民眾失聯，目前市長侯友宜已要求警方全力協尋，會因此成為防疫漏洞？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。