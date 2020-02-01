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75%消毒酒精難搶！醫師教「四酒一水」調配　免測量工具也行

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▲▼武漢肺炎 口罩、酒精、消毒用品 搶購 買光。（圖／記者屠惠剛攝）

▲武漢肺炎影響，口罩、酒精、消毒用品被搶購一空。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情影響，不僅全台口罩難買，如今連75%消毒酒精都開始缺貨，麻醉醫師邱豑慶在臉書粉專「麻的法課 - 邱豑慶醫師」分享以95%濃度的酒精調配，就算沒有測量工具，也能以「四酒一水」比例來調出有效的消毒酒精。

▲▼75%消毒酒精難搶！醫師教「四酒一水」調配　免測量工具也行。（圖／翻攝自「麻的法課 - 邱豑慶醫師」臉書）

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▲用95%濃度的酒精，也可自行調配成75%消毒酒精。（圖／翻攝自「麻的法課 - 邱豑慶醫師」臉書）

邱豑慶醫師分享，用95%酒精調配成75%消毒酒精的公式，就是「79cc(95%原液量)+21cc(蒸餾水量)=100cc」，如果沒有測量工具，也有公賣局教導的簡易配法，「四酒一水，四份95%酒精，配上一份蒸餾水。」還說「手邊沒有蒸餾水的，那就泰山純水吧。」

▲▼75%消毒酒精難搶！醫師教「四酒一水」調配　免測量工具也行。（圖／翻攝自「麻的法課 - 邱豑慶醫師」臉書）

▲75%消毒酒精難搶！醫師分享用95%酒精以「四酒一水」調配，免測量工具也行。（圖／翻攝自「麻的法課 - 邱豑慶醫師」臉書）

他還幽默提醒，「酒精是拿來消毒的，不是拿來喝的。」網友紛紛誇讚文章「實用」，但也有人表示，「問題是我連95%也買不到，用高粱行嗎？」醫師則回覆「如果你有超過75%的高粱，也不是不行啦~」

網友也提問「問95%的酒精能直接消毒嗎？」而有藥廠人員「路過」專業的回覆：「95%是乾燥用，沒有消毒作用。75%才有消毒功能而且消毒不代表殺菌，只能抑制細菌滋生，不能殺死！最好的方式還是洗手，才能把病菌洗走！」

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