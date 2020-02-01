韓國瑜挑軍營想當肺炎收容所　民進黨基進黨全傻眼：天馬行空

▲韓國瑜提出要蓋患者收容所。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

擔心武漢肺炎疫情持續擴散，高雄市長韓國瑜1月31日表示「要將患者集中到大型收容場所」，並表示已有預備場地經費也正在規劃，副市長李四川2月1日補充說明可選軍營來當收容所，引發各界議論。民進黨議員認為是刻意造製造恐慌，「由中央疫情指揮中心統一指揮發布很難嗎？」台灣基進也認為要在營區蓋收容所，涉及跨部會的協調，不是高雄市長說了就算，韓國瑜的言論只證明了國瑜之意，不在防疫，而是操作中央卡韓。

▲高雄市議員林智鴻。（圖／記者吳奕靖攝）

針對韓國瑜想蓋收容所，且傳高雄市府計畫在高雄燕巢鳳旗路的「鳳雄營區」，民進黨議員林智鴻開頭就先批「韓國瑜，可以請你不要再刻意製造恐慌了嗎？」他說「在軍區蓋大型收治場所真的是當務之急嗎？這個說法根本是在唱衰台灣的防疫體制，等於直接預告疫情將大爆發，還是你在預告高雄市已經擋不住疫情了？請韓國瑜別把高雄市當高雄國，自己做製造恐慌的無限想像，由中央疫情指揮中心統一指揮發布很難嗎？」

他提出「我認為現階段面對自主管理的病患應該是用更科技的視訊問診，透過視訊醫師及病人達到有效的評估及溝通，這樣能消除自主隔離的無奈感，同時也才能保障未被接觸的市民及診療的醫護人員。」

台灣基進也認為，韓國瑜提出與大陸同等級的「集中收治」說，根本是搞錯重點，只為刷存在感。況且，要在營區蓋收容所，涉及跨部會的協調，不是高雄市長說了就算，韓國瑜的言論只證明了國瑜之意，不在防疫，而是操作中央卡韓。更酸「希望市長要蓋收容所之前先掌握醫療資源的概況。有講稿，就看講稿，不要每天一堆天馬行空的政策，拿市民的安危開玩笑。」

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