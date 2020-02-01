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滯武漢台商胸部CT「一片白」　慢性病家屬托海基會跨海送藥

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▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲滯留湖北武漢台灣人家屬，要求幫助親友回家及提供生活物資。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳政錄／台北報導

陸委會昨（1月31日）證實，2名滯陸台商確診感染新型冠狀病毒肺炎，其中一位就在武漢。台北市家長會長協會總會長徐正文今（1日）上午連線該名台商友人，透露該台商先前做過胸部斷層掃描（CT），就已經「一片白」，目前住院治療。他同時提到，有許多滯留民眾有物資、藥物缺乏的情況，已請台灣海基會緊急協助。

徐正文今日上午號召滯留武漢台灣民眾家屬，以「回家」為訴求請兩岸有關單位幫忙，他並現場連線台協幹部，該位台商表示，這名金先生先前以在家發燒超過一周，並自主隔離，也去過醫院檢測，後來藥吃完了，已於昨晚住院治療，是否斷定為武漢肺癌，還在等進一步的報告出來。

▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲滯留湖北武漢台灣人居住縣市分布。（圖／記者徐斌慎攝）

該位不願具名的台商也提到，金先生的老婆應是當地人，而其丈母娘方面也有發燒情況產生，大家都相當憂心，「但至少找到病床，就已經謝天謝地了。」他補充，目前武漢街上宛如一座空城，物資補充不易，醫療資源也很匱乏，有病房已經謝天謝地了。

徐正文表示，目前除了該位台商，在501位滯留武漢台灣民眾中，因為超過八成是短期出差、探親、旅遊，不少慢性病友如白血病、血癌、紅斑性狼瘡、心血管疾病等，藥物都快要用光。

他還提到，有位家長很擔心地和他說，自己的女兒考到了好學校，但眼看學校即將開學，卻不能回來，怕影響到往後就學的道路，因此他們也趕緊透過海基會、台商協會等尋求協助。

▲▼武漢肺炎,1月31日武漢民眾在家中準備物資。（圖／讀者提供）

▲封城之下民眾出行不變，若對當地不熟，很難買到口罩等必備物資。（圖／讀者提供）

目前，海基會方面已接獲武漢滯留台灣民眾家屬訊息，於過年期間不間斷和台商協會等聯絡，並透過主動聯繫台灣衛福部，緊急發藥予急需藥品的台胞家屬，再透過郵寄、快遞、托人運送等方式，送到滯留大陸親友的手中，也請台商協會發揮在地力量，協調藥品資源。

至於台灣學子因滯留武漢，無法返台開學的部分，海基會方面也將與教育部聯繫，對這些學生採取專案處理，以保障他們日後返台時的就學權益。

徐正文強調，這些滯留武漢的台灣人，一方面急需物資，同時也願意在回台後，接受隔離以配合防疫，因為「不管怎麼樣，大家都想回家。」

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