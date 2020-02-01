武漢肺炎惹禍！戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸

▲近日由於武漢肺炎疫情蔓延，「戴口罩無法解鎖Face ID」的話題引起熱議。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

隨著新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情逐漸升溫，民眾出入公共場所皆配戴起了口罩，不過也因為如此，許多iPhone用戶抱怨以往方便的Face ID都無法正常解鎖了。

蘋果於2年前推出的iPhone X首度導入了臉部辨識技術Face ID，據蘋果說法，該技術會自動適應用戶的外觀改變，無論是變胖、化妝或長鬍子，Face ID都能辨識為同一個人，但若當用戶遮住了大部分的臉，Face ID即無法正常偵測。

近日由於武漢肺炎疫情蔓延，「戴口罩無法解鎖Face ID」的話題引起熱議，許多果粉在社群媒體上抱怨，為解鎖手機，不得不頻繁脫戴口罩，也有網友開始懷念指紋辨識解鎖及虹膜解鎖，《9to5Mac》記者麥克默奇（Cam MacMurchy）表示：「從來沒這麼期望Touch ID回歸。」

鑑於此，有許多科技網站陸續釋出「教戰守策」，稱Face ID能自動學習，只要用戶不斷使Face ID無法辨識要求輸入密碼並成功解鎖，Face ID將會知曉辨識失敗的臉跟原本是同一個人，並從中慢慢學習人臉變化，Face ID便可學習辨識出戴口罩、安全帽的人臉。

不過對於這種方式，包括YouTube頻道「束褲3C團」、「maviskuku 雞蛋妹」、「3cTim哥生活的日常」等YouTuber在內，實測後都無法成功解鎖，其中束褲3C團更重複進行了600次仍無法成功。而經《ETtoday新聞雲》記者實測，若是佩戴的口罩較貼合臉部，如一般的棉布口罩或海綿口罩，比較有可能「調教」成功。