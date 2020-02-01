鄭麗君自辦「小小書展」21本書單曝光！邀網分享私房選書

▲文化部長鄭麗君自辦「小小書展」21本書單曝光！同時邀網友分享私房選書，共同響應。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）



記者林育綾／台北報導

受到武漢肺炎疫情影響，同時考量辦理成效與品質，原訂於2月舉辦的「台北國際書展」延期至5月7日至12日舉行，文化部長鄭麗君因此在臉書自辦「小小書展」，開了21本書單，邀請大家以具體買書行動支持出版業，也邀請網友們貼出自己的「私房書單」，共同響應「#書展延期閱讀不停息」！

「台北國際書展」是出版界的年度盛事，更是許多出版社得以衝高買氣的重要活動，不過受到武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情延燒影響，文化部與國際書展基金會、參展業界代表與出版公協會等討論後，辦理成效與品質，共同決定延期至5/7-12日舉行。

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文化部長鄭麗君昨（31）日在臉書表示，感謝出版業界許多朋友共同完成這個「不容易的決定」，也提到「雖然台北國際書展延後舉辦，但閱讀仍不停息」，她看見作家朱宥勳、李屏瑤⋯等好幾位朋友分享書單，因此也貼出自己的書單，羅列了21本近期買的新書，舉行一場「麗君坊」小小書展。

鄭麗君的書單風格多元，包括散文、小說、詩集、漫畫⋯等，涉及人權、社會、香港議題，也有愛情、抒情、奇幻⋯等，包括香港作家韓麗珠最新散文集《黑日》、詩人馬翊航的詩集《細軟》、買買氏《親愛的！我回地球一下》，而漫畫家阮光民、小莊與作家吳明益合作的《天橋上的魔術師》圖像版也在其中。

她說，「我想邀請各位一起響應，貼出你們的私房書單，標上 hashtag #書展延期閱讀不停息，以具體的買書行動共同支持出版產業，讓好書陪伴我們每一天。」而PO文不到1天也獲得超過7千人按讚、超過800次分享，許多被「欽點」的作家或出版社也親自留言道謝「謝謝部長的推薦！」而不少網友、出版社也陸續曬自己的推薦書單，形成一股「線上書展」的熱潮。

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文化部長鄭麗君書單如下：

01. 胡淑雯、童偉格編，《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》（春山）

02. 朱英韶、黃裕元，《百年追想曲：歌謠大王許石與他的時代》（蔚藍文化）

03. 陳育萱，《南方從來不下雪》（逗點文創結社）

04. 故事，《圳流百年：嘉南大圳的過去與未來》（方寸文創）

05. 馬翊航，《細軟》（時報）

06. 宋尚緯，《無蜜的蜂群》（啟明）

07. 韓麗珠，《黑日》（衛城）

08. 藝家等，《反送中攝影集：我願榮光歸香港》（奇異果文創）

09. 劉亦修、吳心橋，《港式臺派：異地家鄉的生活文化漫遊》（大家）

10. 買買氏，《親愛的！我回地球一下》（天下雜誌）

11. 陳思宏，《鬼地方》（鏡文學）

12. 角斯，《寶島搜神》（聯經）

13. 小峱峱，《守娘（上）》（蓋亞）

14. 星期一回收日，《粉紅緞帶》（東立）

15. 廖玉蕙，《穿一隻靴子的老虎》（九歌）

16. 巴代，《月津》（印刻）

17. 林莉菁，《Fudafudak閃閃發亮之地：Formosa環保小農奮鬥記》（前衛）

18. 列維主編，《硬核文學讀本《K．書》藍特刊：Love Infinity》（霧室）

19. 方惠閔等，《沒有名字的人：平埔原住民族青年生命故事紀實》（游擊文化）

20. 鄭若珣、林杏娥、周見信，《阿公kah 我：認bat 母語文學ê熱——人》（玉山社）

21. 阮光民、小莊、吳明益，《天橋上的魔術師》圖像版（新經典）