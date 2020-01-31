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男女大不同！網紅街頭實測女生最在意「粗不粗」　天蠍好色女：見面先脫褲鑑定尺寸

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▲▼ 小哥哥

 ▲男生最在意「長度」，那女生也是一樣嗎？（圖／翻攝自小哥哥艾理FB，下皆同。

生活中心／綜合報導

PTT鄉民總喜歡稱自己是30CM，可見「那話兒」多長、多硬、有多粗，絕對是男生聚會時的「嘴砲競技台」。但不只是男生，其實女生對於床上夥伴的「詳細資料」也是十分在乎。這次號稱擁有18CM的網紅小艾理哥哥就出發到逢甲夜市，街頭實測女生啪啪啪最在意的到底是「長度、粗度還是硬度」，影片出爐後結果也讓男性網友大大吃驚說，「我以為長度最重要，沒想到女生都比較在意粗度！」

請繼續往下閱讀...

第一位出場的水瓶甜美正妹Sugar就說，自己剛分手三個多月，喜歡暖男、身高至少要175以上，要有點身高差才剛好，艾理馬上懂撩說，「那我是你的菜嗎」，Sugar嬌羞回答，「對啊！」。隨即艾理馬上切入主題說，「有沒有遇過男生形狀『特別』？」，Sugar則說，「沒有，自己覺得粗度>長度>硬度」，讓總愛比較下面長度的艾理大吃驚，居然是粗度擺第一，追問之下才發現，Sugar認為「太長會痛，Size剛好就好」，但比較粗就會比較舒服，引起現場一陣驚呼。

▼甜美正妹Sugar認為，粗度最重要，太長會痛Size剛好就好。

▲▼ 。（圖／翻攝自小哥哥艾理FB）

接下來訪問到的是兩位來自馬來西亞的淑慧、凱晶，問到感情狀況時，凱晶說自己剛交了男朋友，艾里馬上問，「那喜歡肛交嗎？」沒想到淑慧大方回應說，「沒試過！」問到喜歡類型，兩人也回答乾淨、身高175以上還有外表成熟，但淑慧馬上爆料閨蜜喜歡「鼻子挺，而且喜歡Doggy Style」，凱晶馬上解釋挑男朋友還好，但希望身材好，像是小哥哥艾理就可以，因為鼻子很挺，讓艾理馬上臉紅。而被問到那話兒的要求，兩人都擺粗度擺在第一，長度跟硬度反而是其次，凱晶也透露自己會使用交友軟體，但只是約出來純聊天而已，絕對不是大家想像的那樣。

▼來自馬來西亞的正妹淑慧爆料閨蜜喜歡「狗爬式」，遭到閨蜜直接暴打一頓。

▲▼ 。（圖／翻攝自小哥哥艾理FB）

接著小哥哥艾理找到了一位肉感妹小豬，問起外型要求，小豬大膽反撩說，「你這樣就可以！」。彷彿征戰無數的小豬被問到有沒有遇過驚人形狀時直說，「我覺得都滿普通的_」，只有一次遇到褲子一脫下來就「哇！」的那種巨獸，而且是會痛的那種，但當下也只能忍住。聊起尺寸話題，反而跟前面幾位不一樣，小豬把長度擺在第一，粗度跟硬度放後面，她也大方坦承自己可以接受炮友，會用交友軟體找，從以前的Beetalk、愛情公寓，玩到現在在國外爆紅的Juicy Dating，因為配對很快，一下子就找到合適的對象，出去看個電影後，就可以馬上去對方家做羞羞的事情。儘管尺度無極限，但小豬說，就算長得帥可是聊一下馬上傳Ｏ照，也是會馬上Say No。

第四位摩羯高冷女神Cassie，喜歡180公分以上，看起來順眼、乾淨的男生，被問起遇過的尺寸，嘴巴上說「正常Size」，卻直接比出讓艾理嚇到的長度，還爆料自己遇過超長的但很細的男生，可以頂到所以還算OK。而Cassie最在意的就是長度，再來是粗度、硬度，最喜歡的姿勢是從後面來，因為可以頂到比較深，還害羞表示，「長度真的可以加分。」

▼肉感妹小豬說自己從Beetalk開始就有用交友軟體，最近迷上國外爆紅的Juicy Dating。

▲▼ 。（圖／小哥哥） 

▼高冷女神Cassie遇到的尺寸讓艾理都直呼超誇張。

▲▼ 。（圖／小哥哥）

最後遇到號稱最色且單身的「天蠍女」小賴，直接說自己遇過超級粗，「嘴巴含不下去」的尺寸。追問之下發現不是男朋友，而是網路認識的炮友，小賴大方說自己可以接受炮友，但條件就是「要帥」。小哥哥艾理直接現場開撩，問起那我跟攝影師可以嗎？小賴秒回，「兩個都可以」，接著艾理又說，那兩個一起（上）可以嗎？才讓小賴害羞大叫，「不行（3P）啦！」。此外，小賴也大方透露自己都用Juicy Dating找對象，因為配對超級快，周遭的朋友也都在用，小賴還開玩笑說，會叫對方先脫褲子，如果看到對方是奈米Ｏ的話，就會說，「那我們去吃宵夜！」而她最在意也是長度，其次是粗度、硬度。

經過五位實測，才發現男女根本大不同，女生最在意的是粗度、長度，反而沒有那麼在意硬度。但最大的收穫竟是知道最近超好用的交友軟體「Juicy Dating」，可以超快速配對到約會的對象。小哥哥艾理偷偷實測後發現，這個App有點像是許願池，把願望需求打進去，就可以滿足或是「被滿足」，有需求的人都可以快去下載約約看。

此外，小哥哥艾理也提醒大家，如果是約會「做那檔事」，還是要記得戴保險套，保護好自己。

▼小哥哥艾理發現，今天有兩位女生推薦都用Juicy Dating找約會，實測後發現配對真的超快速。

▲▼ 。（圖／小哥哥）

▲▼ 。（圖／小哥哥）

 
 

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