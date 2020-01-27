iPhone的容量爆炸了嗎？　快來看手機大掃除的5大訣竅

▲不定期確認自己iPhone上的容量。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

通常用戶使用手機一年下來，累積許多應用程式、電子郵件、消息、照片等。外媒9TO5Mac整理了一些清理iPhone的方式，包括一些簡單的自動化操作，用戶可以獲得更好的使用體驗，並提高運作效率。

借助數百萬個應用程式以及iPhone上無數種交流、工作、播放和捕捉時刻的方式，可以理解我們的手機充斥著我們不需要的多餘東西，尤其是對於許多現在擁有128GB或以上的儲存空間的iPhone。

9TO5Mac介紹一些手動整理和清理iPhone的步驟，以及一些簡單的自動化功能，協助用戶在使用手機上更機順暢。在這之前，用戶可以透過「設定」 ＞ 一般 ＞ 關於本機，了解自己iPhone上的應用程式、照片、影片和歌曲的數量及所佔據的容量。

5個整理iPhone的方法

1. 自動和手動刪除/組織應用程式

iOS一直有一項強大功能，就是能夠自動卸載長期未使用的應用程式，而那些App的數據和文檔會保存。透過「設定」 ＞ iTunes與App Store ＞ 卸載未使用的App，可以刪除用戶長期處於閒置狀態的應用程式。

另外，可以用資料夾來收納各種應用程式，為螢幕留下一些空間，方法是長按某個App，再把它移動到另一個App上面重疊， 放開後，就會自動將兩個App收納入一個新增資料夾，如果要設定名稱，再長按上方的資料夾名稱，就可以修改。

如果要刪掉App，就是長時間按住，就會出現X，讓你刪掉。

▲透過長按某個App可直接將其刪除。（圖／取自9TO5Mac）

2. iMessages的到期限制

文字訊息通常也可能佔用大量儲存空間，透過「設置 ＞ 訊息 ＞ 保留訊息」，可從中選擇訊息保留30天或1年（預設為永久保留），這功能將為用戶刪除iPhone中所有早於所選時間的訊息。

3. 整理電子郵件

常常電子郵件才是整理一台手機中最棘手的，像是一場永無止境的戰鬥。

首先，用戶可以在iPhone默認的Mail應用程式中使用Apple內建的「取消訂閱」按鈕；或者滑動到底部進行退訂。無論使用哪種方式，都可建立一個不再收到太多訂閱的模式。

另外，用戶可以將不需要的電子郵件發送到「垃圾郵件」夾，這樣用戶的iPhone 或電子郵件將學會把不需要的郵件發送到該處。

有些人將重要電子郵件另存為PDF或其他文件類型並立即刪除電子郵件，還將文件夾中的電子郵件組織起來會更方便。在應用程式「郵件」中點擊右上角的「編輯」，然後點擊右下角的「新增信箱」，可以設定不同路徑的信箱。

還有些第三方應用程式也可以為用戶提供各種解決方式。像SaneBox是一個受好評的熱門選項，可以與Gmail、iCloud、Microsoft等帳戶集結在一起。該公司表示，SaneBox AI可以識別一些重要信息、隱藏干擾，也有阻擋特定發件人的功能。

4. 刪除重複的照片

除了手動刪除照片，有一些適用於iOS的應用程式，例如Mac的應用程式Cleaner，「Photos Duplicate Cleaner」是一個受到高度好評的免費應用程式，可以為用戶自動清理iCloud照片庫；同時因為連動的關係，也會自動清理iPhone的照片庫。

影片更佔用很大的儲存空間，因此從「照片」中選擇「影片」，刪除一些不必要的影片將會為手機節省很大的空間。

5. 檢視儲存空間

用戶可透過「設定 ＞ 一般 ＞ iPhone儲存空間」進行檢查，該系統將會就手機總體狀況去劃分應用程式，從中可以看到用戶對於每個應用程式的使用狀況，包括App本身容量、其內部文件資料的容量，以及上次使用的時間。

用戶也可以直接從這邊去「卸載App」或直接「刪除App」，釋放手機的儲存空間。



＃她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....