　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone的容量爆炸了嗎？　快來看手機大掃除的5大訣竅

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone重新整理。（圖／取自9TO5Mac）

▲不定期確認自己iPhone上的容量。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

通常用戶使用手機一年下來，累積許多應用程式、電子郵件、消息、照片等。外媒9TO5Mac整理了一些清理iPhone的方式，包括一些簡單的自動化操作，用戶可以獲得更好的使用體驗，並提高運作效率。

借助數百萬個應用程式以及iPhone上無數種交流、工作、播放和捕捉時刻的方式，可以理解我們的手機充斥著我們不需要的多餘東西，尤其是對於許多現在擁有128GB或以上的儲存空間的iPhone。

9TO5Mac介紹一些手動整理和清理iPhone的步驟，以及一些簡單的自動化功能，協助用戶在使用手機上更機順暢。在這之前，用戶可以透過「設定」 ＞ 一般 ＞ 關於本機，了解自己iPhone上的應用程式、照片、影片和歌曲的數量及所佔據的容量。

5個整理iPhone的方法

1. 自動和手動刪除/組織應用程式

iOS一直有一項強大功能，就是能夠自動卸載長期未使用的應用程式，而那些App的數據和文檔會保存。透過「設定」 ＞ iTunes與App Store ＞ 卸載未使用的App，可以刪除用戶長期處於閒置狀態的應用程式。

另外，可以用資料夾來收納各種應用程式，為螢幕留下一些空間，方法是長按某個App，再把它移動到另一個App上面重疊， 放開後，就會自動將兩個App收納入一個新增資料夾，如果要設定名稱，再長按上方的資料夾名稱，就可以修改。

如果要刪掉App，就是長時間按住，就會出現X，讓你刪掉。

▲▼iPhone重新整理。（圖／取自9TO5Mac）

▲透過長按某個App可直接將其刪除。（圖／取自9TO5Mac）

2. iMessages的到期限制

文字訊息通常也可能佔用大量儲存空間，透過「設置 ＞ 訊息 ＞ 保留訊息」，可從中選擇訊息保留30天或1年（預設為永久保留），這功能將為用戶刪除iPhone中所有早於所選時間的訊息。

3. 整理電子郵件

常常電子郵件才是整理一台手機中最棘手的，像是一場永無止境的戰鬥。

首先，用戶可以在iPhone默認的Mail應用程式中使用Apple內建的「取消訂閱」按鈕；或者滑動到底部進行退訂。無論使用哪種方式，都可建立一個不再收到太多訂閱的模式。

另外，用戶可以將不需要的電子郵件發送到「垃圾郵件」夾，這樣用戶的iPhone 或電子郵件將學會把不需要的郵件發送到該處。

有些人將重要電子郵件另存為PDF或其他文件類型並立即刪除電子郵件，還將文件夾中的電子郵件組織起來會更方便。在應用程式「郵件」中點擊右上角的「編輯」，然後點擊右下角的「新增信箱」，可以設定不同路徑的信箱。

還有些第三方應用程式也可以為用戶提供各種解決方式。像SaneBox是一個受好評的熱門選項，可以與Gmail、iCloud、Microsoft等帳戶集結在一起。該公司表示，SaneBox AI可以識別一些重要信息、隱藏干擾，也有阻擋特定發件人的功能。

4. 刪除重複的照片

除了手動刪除照片，有一些適用於iOS的應用程式，例如Mac的應用程式Cleaner，「Photos Duplicate Cleaner」是一個受到高度好評的免費應用程式，可以為用戶自動清理iCloud照片庫；同時因為連動的關係，也會自動清理iPhone的照片庫。

影片更佔用很大的儲存空間，因此從「照片」中選擇「影片」，刪除一些不必要的影片將會為手機節省很大的空間。

5. 檢視儲存空間

用戶可透過「設定 ＞ 一般 ＞ iPhone儲存空間」進行檢查，該系統將會就手機總體狀況去劃分應用程式，從中可以看到用戶對於每個應用程式的使用狀況，包括App本身容量、其內部文件資料的容量，以及上次使用的時間。

用戶也可以直接從這邊去「卸載App」或直接「刪除App」，釋放手機的儲存空間。
 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

ET快訊
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」深溝現形
澎湖4疑似病例隔離2天　武漢肺炎「檢驗結果」出爐！縣府緊急說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

電池保養小常識　趨勢科技：手機也會怕冷喔

2019年Android手機大點評！　快來看外媒評選的最佳預算、CP值最高的安卓機

HTC搶搭春節送禮潮　推買頭盔免費供應VR內容一整年

春節也要注意資安！資安廠揭TikTok眾多漏洞

iPhone的容量爆炸了嗎？　快來看手機大掃除的5大訣竅

新手必備！Mac實用快捷鍵　一次看懂

3大密碼流言破解！混合字符、頻繁更換無助於密碼的安全性

怕行蹤暴露？　2招教你如何阻止iPhone追蹤你的位置

春節鐵路走春出遊　工研院首座「轉向架走行測試設備」讓軌道安全升級

YouTube Kids嚴格把關孩童收看內容　組40人團隊人工篩選影片

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

「開車撞到豬的機率有多高？」　網看畫面不爭氣笑了：過年加菜

電池保養小常識　趨勢科技：手機也會怕冷喔

2019年Android手機大點評！　快來看外媒評選的最佳預算、CP值最高的安卓機

HTC搶搭春節送禮潮　推買頭盔免費供應VR內容一整年

春節也要注意資安！資安廠揭TikTok眾多漏洞

iPhone的容量爆炸了嗎？　快來看手機大掃除的5大訣竅

新手必備！Mac實用快捷鍵　一次看懂

3大密碼流言破解！混合字符、頻繁更換無助於密碼的安全性

怕行蹤暴露？　2招教你如何阻止iPhone追蹤你的位置

春節鐵路走春出遊　工研院首座「轉向架走行測試設備」讓軌道安全升級

YouTube Kids嚴格把關孩童收看內容　組40人團隊人工篩選影片

他點名「南港8+9多」！好奇一問：是因為貧窮落後嗎　秒遭新莊三重人反駁

友勸「長夾才招財」每年生日堅持送！他習慣用短夾苦惱：有差嗎...掀熱議

不斷更新／北京新增1人死亡！搶救6天宣告不治　武漢肺炎81死

新年看這包，滿手都紅包！　3位西洋男偶像轉大人「露肌肌」賣內褲

徐玄出國玩「飄逸洋裝」美得像仙女！　網友查出「驚人低價」呆了：果然時尚靠臉

傳政府暫發港澳居民入台證　陸委會：絕非事實

快訊／阿富汗空難大逆轉！塔利班宣稱擊毀美國空軍E-11A　機上官員全數罹難

過年都在牌桌上...小心「梨狀肌」抗議　醫曝久坐下場：比輸錢還痛！

幸福空間／神明桌擺放重點！臥房、廚衛、堆雜物全都NG

2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C　合歡山降冰霰

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

3C家電熱門新聞

買iPhone 7+曜石黑　撐3年不行了

2019年Android手機點評！快來看外媒評選最佳預算、高CP值安卓機

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

「2019年網友最常用密碼」榜單出爐！

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

統一發票沒中別急著丟　「發票怪獸」APP變通通有獎

上班族必備Google Keep提升工作生活效率

iPhone的容量爆炸了嗎？　快來看手機大掃除的5大訣竅

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

電池保養小常識　趨勢科技：手機也會怕冷喔

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

工研院首座「轉向架走行測試」讓軌道安全升級

新手必備！Mac實用快捷鍵　一次看懂

更多熱門

相關新聞

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

今年不少消息指出，讓果粉們引頸期盼的iPhone SE 2（或稱iPhone 9）真的要上市了！據外媒最新爆料指出，iPhone SE 2將有三種顏色，除了基本款黑、白兩色之外，還有紅色選項。

全民鼠來寶40萬大獎驚喜包開搶！

全民鼠來寶40萬大獎驚喜包開搶！

和碩聚焦新iPhone　斥資3000萬美元印尼增產闖關成功

和碩聚焦新iPhone　斥資3000萬美元印尼增產闖關成功

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

全台手機12月銷售TOP 20 出爐　三星這款手機搶下熱銷亞軍

全台手機12月銷售TOP 20 出爐　三星這款手機搶下熱銷亞軍

關鍵字：

iPhoneApp

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

畫面曝！Kobe直升機墜毀9人全罹難　13歲女兒也身亡

台藝人夫妻宣布「捐8600萬抗武漢肺炎」

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

快訊／41歲湖人傳奇布萊恩驚傳墜機身亡

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe墜機身亡　鐵漢錢德勒爆哭

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

台灣出現第5例武漢肺炎！

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面