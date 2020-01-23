　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2020好運通通「鼠」於你！40萬大獎驚喜包開搶！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲全民搶寶過年版

活動小組／綜合報導

2020鼠年即將到來，各大品牌紛紛推出各式福袋，提供民眾試試新年好手氣，《ETtoday新聞雲》App當然也要幫網友們謀福利啦！從小年夜到初五重磅推出全民搶寶2020農曆年限定『全民鼠來寶』，天天6大驚喜包，總價值高達40萬台幣，大獎讓你鼠都鼠不完！快下載新聞雲App，T點押下去，大獎進口袋，這麼好康來不來搶，笑鼠！

各位《ETtoday新聞雲》App 的用戶們注意了！存了好久的T點不知道該怎麼用，又擔心2020年2月29日點數到期後，辛苦存的T點要全數歸零怎麼辦，現在就告訴你，怎麼用少少的T點換到超6大獎！網友們最喜歡的獎品通通都在全民鼠來寶最6驚喜包裡了！Apple iPad、掃地機器人、Nintendo Switch、Nokia手機、Switch Lite王品集團餐券(王品牛排、西堤牛排、原燒燒肉、夏慕尼、陶板屋)、威秀電影票、SOGO禮券、各式餐券、全家購物金等，共2252項中獎商品，1月23日至1月29日在《ETtoday新聞雲》App大放送！

=========全民搶寶2020農曆年限定『全民鼠來寶』驚喜包內容物========

請繼續往下閱讀...

【家電3C驚喜抽】每個驚喜包內容隨機商品(APPLE平板電腦、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、INXNI導航地圖APP掃地機器人X688、Nokia X71、健身手環、羅技K380跨平台藍芽鍵盤、PS4遊戲光碟片、小豹AI音箱、小米盒子，採隨機出貨不得指定、更換)

【王品集團餐券驚喜抽】每個驚喜包內含王品集團餐券乙張(王品牛排套餐劵、西堤牛排餐劵、原燒燒肉餐劵、夏慕尼套餐卷、陶板屋餐劵，採隨機出貨不得指定、更換)

【小確幸驚喜抽】每個驚喜包內含隨機商品(LINE點數卡、饗食天堂下午茶抵用券、威秀電影票、必勝客禮劵、SOGO禮劵、哈根達斯冰淇淋兌換劵、oh care系列商品，採隨機出貨不得指定、更換)

【全家購物金50元驚喜抽】每日抽出100名中獎者

【全家購物金20元驚喜抽】每日抽出100名中獎者

【全家購物金10元驚喜抽】每日抽出100名中獎者

=======全民搶寶秘笈大補帖=======

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。

▲新聞雲icon。（圖／主辦單位提供）
▲點我下載ETtoday新聞雲App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。

◎Step3：依各獎項所需要的點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

>>>點我下載新聞雲App 集點押注抽大獎<<<

全民搶寶活動規則說明：
1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。
2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。
3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。
4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。
5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期至該商品開獎日。
6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。
 

ET快訊
網紅假裝腳骨折　空姐免費幫他「經濟艙升等商務艙」
看新聞積點搶寶iPad、Switch！新年好運通通「鼠」於你
澳洲C-130滅火機驚傳墜機！殘骸散落在森林裡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2019年度「藝術建築和設計領域」世界排名，台灣無緣前五名

下學期仍有武漢陸生　台大「討論中」、師大要求自主衛生管理14天

2020好運通通「鼠」於你！40萬大獎驚喜包開搶！

杜絕非洲豬瘟　春節稽查751廚餘養豬場防疫不休假

時薪漲8元…物價卻漲10元！他納悶有意義嗎　網「照漲」點破現實：別笑死人

過年吃堅果、糯米類食物…專家籲「陰虛火旺」少吃：易心煩

星宇也迷「乖乖都市傳說」！包裝寫3神秘數字原因曝　首航還有K董特別版

年菜「放山雞＆大海鰻」7菜1湯！辣媽網美曝澎湃實品照…老公飆國罵　網笑炸

大半青春全奉獻公司　遠航員工陳情求復飛：不要讓我們中年失業

金鼠年犯太歲4生肖「鼠兔馬雞」　三大禁忌一次看懂！

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

屁孩惡作劇！在猴硐貓村「丟甩炮」　狂響炮聲嚇貓...網轟：欠肉搜吧

2019年度「藝術建築和設計領域」世界排名，台灣無緣前五名

下學期仍有武漢陸生　台大「討論中」、師大要求自主衛生管理14天

2020好運通通「鼠」於你！40萬大獎驚喜包開搶！

杜絕非洲豬瘟　春節稽查751廚餘養豬場防疫不休假

時薪漲8元…物價卻漲10元！他納悶有意義嗎　網「照漲」點破現實：別笑死人

過年吃堅果、糯米類食物…專家籲「陰虛火旺」少吃：易心煩

星宇也迷「乖乖都市傳說」！包裝寫3神秘數字原因曝　首航還有K董特別版

年菜「放山雞＆大海鰻」7菜1湯！辣媽網美曝澎湃實品照…老公飆國罵　網笑炸

大半青春全奉獻公司　遠航員工陳情求復飛：不要讓我們中年失業

金鼠年犯太歲4生肖「鼠兔馬雞」　三大禁忌一次看懂！

日職／陽岱鋼春訓一軍　坂本勇人、丸佳浩明星球員S班

封城搶物資！超市貨架全空　武漢女網友曬「天價蔬菜照」：貴了5-8倍

澳網／詹家姊妹力拚16強　對手出爐抗美國、智利組合

116名韓偶像親自投票！　「最想請吃飯的人氣王是他」8大榜單出爐

「你今年幾歲？」為什麼變成不能問的禁忌問題？

新竹馬偕「疑似武漢肺炎」1例排除1例等報告　醫：進出醫院務必戴口罩

澳門內港到珠海灣仔航線復航　總航班數增加3倍

影／房屋風水7大禁忌！一個小撇步化解　租屋族也可輕鬆做到　

Volvo「跑車級坦克」全台僅20輛！倒插避震器上身輕鬆高速過彎

泰國大師賽／麟洋開賽4分鐘退賽　李哲輝、楊博軒三局退大馬晉8強

生活熱門新聞

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

武漢陸客團還有8團、130人在台玩

熱好了嗎？　全台首家合法「賣淫娃」上線了

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

2000台商遭滯留武漢　交部：12航班全停

命理師掛保證...鼠年出生一生順遂

公車司機苦拚5年！年終金額逼哭女兒

月薪低年終高要做嗎？網笑：84K可憐哪！

抗煞大老7000字詳載真相：SARS就像一面照妖鏡

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

妹子任職6個月！除夕夜「年終逼哭她」

武漢肺炎進逼！醫生呼籲先打流感疫苗

武漢團取消　禁止178名陸客來台

高雄疫情指揮中心提升「二級開設」

更多熱門

相關新聞

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

據YouTube 頻道EveryThingApplePro以及國外3C達人Max Winebach爆料，下一代蘋果新機iPhone 12系列將增添一款全新的顏色－「海軍藍」，將接替或取代iPhone 11 Pro受歡迎的「夜幕綠」。不過，EveryThingApplePro也在Youtube影片裡強調，蘋果是否真會推出海軍藍仍有不確定性。

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

傳Mac新專利加入觸控功能

傳Mac新專利加入觸控功能

尾牙抽獎中多少CP值最差　3千禮券引熱議

尾牙抽獎中多少CP值最差　3千禮券引熱議

關鍵字：

App全民搶寶抽獎福袋.驚喜包AppleSwitch王品餐券威秀電影票

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

武漢陸客團還有8團、130人在台玩

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

熱好了嗎？　全台首家合法「賣淫娃」上線了

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面