2020好運通通「鼠」於你！40萬大獎驚喜包開搶！

活動小組／綜合報導

2020鼠年即將到來，各大品牌紛紛推出各式福袋，提供民眾試試新年好手氣，《ETtoday新聞雲》App當然也要幫網友們謀福利啦！從小年夜到初五重磅推出全民搶寶2020農曆年限定『全民鼠來寶』，天天6大驚喜包，總價值高達40萬台幣，大獎讓你鼠都鼠不完！快下載新聞雲App，T點押下去，大獎進口袋，這麼好康來不來搶，笑鼠！

各位《ETtoday新聞雲》App 的用戶們注意了！存了好久的T點不知道該怎麼用，又擔心2020年2月29日點數到期後，辛苦存的T點要全數歸零怎麼辦，現在就告訴你，怎麼用少少的T點換到超6大獎！網友們最喜歡的獎品通通都在全民鼠來寶最6驚喜包裡了！Apple iPad、掃地機器人、Nintendo Switch、Nokia手機、Switch Lite王品集團餐券(王品牛排、西堤牛排、原燒燒肉、夏慕尼、陶板屋)、威秀電影票、SOGO禮券、各式餐券、全家購物金等，共2252項中獎商品，1月23日至1月29日在《ETtoday新聞雲》App大放送！

=========全民搶寶2020農曆年限定『全民鼠來寶』驚喜包內容物========

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【家電3C驚喜抽】每個驚喜包內容隨機商品(APPLE平板電腦、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、INXNI導航地圖APP掃地機器人X688、Nokia X71、健身手環、羅技K380跨平台藍芽鍵盤、PS4遊戲光碟片、小豹AI音箱、小米盒子，採隨機出貨不得指定、更換)

【王品集團餐券驚喜抽】每個驚喜包內含王品集團餐券乙張(王品牛排套餐劵、西堤牛排餐劵、原燒燒肉餐劵、夏慕尼套餐卷、陶板屋餐劵，採隨機出貨不得指定、更換)

【小確幸驚喜抽】每個驚喜包內含隨機商品(LINE點數卡、饗食天堂下午茶抵用券、威秀電影票、必勝客禮劵、SOGO禮劵、哈根達斯冰淇淋兌換劵、oh care系列商品，採隨機出貨不得指定、更換)

【全家購物金50元驚喜抽】每日抽出100名中獎者

【全家購物金20元驚喜抽】每日抽出100名中獎者

【全家購物金10元驚喜抽】每日抽出100名中獎者

=======全民搶寶秘笈大補帖=======

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。



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◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。

◎Step3：依各獎項所需要的點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

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全民搶寶活動規則說明：

1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。

2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。

3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。

4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。

5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期至該商品開獎日。

6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。

