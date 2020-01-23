被Call過去等了20分鐘…運將看她上別人的車　怒告「毀損」討不到錢

▲陳姓運將收到預約，在街邊等了20分鐘，不料女客人一出來，竟當著他的面上另一台車，讓他相當傻眼，怒告「毀損」卻討不到錢。（示意圖，非新聞當事人／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

手機APP叫車快又方便，卻也衍生出不少糾紛，台北陳姓運將於2019年5月間，在APP上接到楊姓女子的預約，相約在中正區某處搭車，不料陳姓運將在那等了20多分鐘，楊女竟沒先取消預約，就搭其他車離開，讓陳男氣得提告「間接毀損罪」，向楊女求償叫車取消及路邊等候的費用共185元，北檢依楊女「毀損」罪嫌不足，將她不起訴。

楊女在庭上辯稱，她同時叫2部車，想說看先到就坐誰的車，但她下樓時不知道陳姓運將已經先到，並等了20多分鐘，匆忙之下就上了另一台車，原本說好要給陳男185元，但一時太忙就忘了。

而陳姓運將則生氣地說，他到了之後通知楊女並得到回覆，楊女下樓時明明就看到他的車牌，竟當著他的面上別人的車，離開後也沒說要取消，他打了2通電話好不容易找上楊女，楊女說好要給185元卻沒給，陳男認為財產權受到侵害，憤而提告。

檢察官認為，APP上叫車不用先付定金、取消也不用講理由，民眾為了方便多叫幾台很正常，不能因此認定楊女有詐欺意圖，就算楊女事後說要給陳姓運將185元卻沒給，也不能因為這樣，就說她是故意要損害陳男的財產權，楊女的行為並不構成刑法《間接毀損罪》，調查後也沒查出楊女犯行的證據，依罪嫌不足，將楊女不起訴。

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