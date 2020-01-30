台北燈節照辦　「嚴防武漢肺炎」飲食攤位全取消

▲台北市副市長黃珊珊主持武漢肺炎因應會議。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎侵襲台灣，目前已確診9名案例。由於年後台北燈節即將到來，為避免發生群聚感染，台北市30日下午召開疫情應變小組會議，會後副市長黃珊珊受訪表示，整個規模包含開幕式、閉幕式以及中間的踩街活動，都會做縮減、簡化，也呼籲民眾參觀燈會時戴著口罩。而為了減少拿下口罩的機會，與台北燈節合作、有關飲食的攤位將「全部取消」。

針對武漢肺炎疫情，黃珊珊表示，有關口罩的價格部分，已請消保官配合行政院做查價並防止囤積；第二，將來的防疫資訊會由衛生局統籌，在台北市政府官網的防疫專區公布。黃強調，各機關第一線工作同仁的口罩數量，市府會統一做配置，讓第一線同仁不會有任何的缺漏。

另外，黃珊珊還提到，民政局被要求做居家關懷，但很多名單上的民眾聯絡不上，盼民眾在入境的時候就能夠把所有資訊寫清楚，包括實際居住地點等，避免成為防疫的空窗。

至於燈節部分，黃珊珊說，目前為止因為疫情狀況還算穩定，「在沒有任何群聚感染的情況下會繼續舉辦」，但舉辦的規模包括開幕式、閉幕式以及中間的踩街活動，規模都會縮減。

黃珊珊指出，為避免民眾拿下口罩的機會，「所以我們會把飲食的，有關吃的喝的這些攤位取消，希望大家不要在燈節活動可能把口罩拿下來，造成一些問題」，就這部分我們在活動內容會做這樣的調整，如果疫情有擴大，再看疫情狀況做相關的解說，這部分是變動性的。

另外，有議員關心社區接下來的元宵節活動，黃珊珊說，元宵節活動也是一樣，很多里長辦元宵節活動是大家猜燈謎、吃湯圓，這種情況下也可能會有很多群聚，若是戶外活動，戴口罩OK，但若大家群聚吃湯圓、在密閉環境裡，建議可以帶回家或是到空曠地方吃。黃珊珊也提醒，包括老人共餐據點，也希望能夠做一些消毒、通風，減少傳染的可能性。

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