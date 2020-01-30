周錫瑋公開挺江啟臣　勸退郝龍斌：做過副主席就不要出來選了

▲周錫瑋。（資料照／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨主席補選3月7日舉行，前副主席郝龍斌、立委江啟臣皆表態參選，被視為國民黨世代對決。至於前台北縣長周錫瑋雖有部分中常委拱他參選黨主席，但他30日已宣布不參選，且公開力挺江啟臣，同時呼籲郝龍斌「過去曾經做過黨主席、做過副主席的人，就不要再出來選舉了」。

周錫瑋30日透過臉書宣布退選，希望藉由自己的不參選，可以真正讓國民黨團結起來，因為我們不是在謀求一個位置，是希望國民黨做出讓人民能夠喜歡、黨員能夠支持的事情，所以退讓也是一種前進。

周錫瑋呼籲，「過去曾經做過黨主席、做過副主席的人，就不要再出來選舉了」給年輕人一個機會是很好的，另外，「某一位要出來參選黨主席的人很年輕、很氣盛，但是我支持他，因為我支持給年輕人一個機會」國民黨的確需要給年輕人一個機會。

周錫瑋回想起過去做立委時，跟這位參選黨主席的年輕人很相近，「我那時候也年輕氣盛啊！我那時候也橫衝直撞啊！」那時候也沒有把人際關係處理到非常好的地步，但年輕人本來就有這樣的特色，只要他願意出來付出，那為什麼不讓他有這樣的機會？我們這些人都可以幫助他。

周錫瑋強調，國民黨集體領導裡他不會缺席，未來政策討論也會全力以赴，從現在開始做一個不同的思考，跳脫過去傳統的框架，更重要的是大家能不能夠真心的團結，才可能浴火重生，才能大公無私，現在也如釋重負，在此宣布不參選黨主席。

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