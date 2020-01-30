林奕華登記參選首席副書記長　國民黨青壯派共同承擔責任

▲林奕華登記參選國民黨團首席副書記長。（圖／翻攝林奕華臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨立委江啟臣30日領表登記參選黨主席，受到黨內青壯派力挺。同為青壯派的立委蔣萬安稍早已經完成國民黨立法院黨團書記長選舉的登記，立委林奕華也已登記參選首席副書記長，她表示，「我決定與江啟臣、林為洲、蔣萬安等青壯世代委員，一同承擔改造國民黨的責任。」

林奕華30日透過臉書強調，「改革刻不容緩，承擔由我做起」國民黨經歷此次挫敗，在選後的第一時間就公開呼籲國民黨，此時「改革比改選」重要，與其選後找戰犯，不如即刻推動黨務改革，思索如何找回人民對國民黨的信任。

林奕華說，近來已有許多黨內從政同志，呼應這樣的想法，紛紛表達願意承擔之意，「我自己身為國民黨改革倡議者，此時此刻更沒有置身事外的道理。因此，我決定與江啟臣委員、林為洲委員、蔣萬安委員等青壯世代委員，一同承擔改造國民黨的責任。」

林奕華表示，今日已至黨團登記參選首席副書記長，未來將全力以赴，在立法院幫助國民黨團發揮戰力，在黨內幫助國民黨改革、再造，重新找回人民的信任。

蔣萬安稍早也透過臉書表示，書記長對內要溝通、彙整每一位委員的意見，有策略、有計畫的推動福國利民的法案；對外帶領國民黨團強力監督政府、捍衛民眾權益，讓黨團在新的會期，展現貼近民意的戰力，這是我們未來努力的方向，並強調「改革不能停下腳步，對的事情要堅持下去，我們一起加油！」