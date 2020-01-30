國民黨2月12日舉辦主席補選政見說明會

▲國民黨文傳會代主委王育敏。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席補選將於3月7日舉行，文傳會代理主委王育敏表示，國民黨規劃在2月12日舉辦候選人政見說明會，並規劃提問環節，將透過網路直播方式，讓各候選人能充分闡述黨務改革的理念與想法。

目前表態參選的包括前國民黨副主席郝龍斌、立委江啟臣、台灣大學政治學系教授張亞中，以及藍天行動聯盟主席武之璋。30日上午10點江啟臣搶頭香領表，郝龍斌則預計於明天領表。

王育敏指出，國民黨預定於2月12日下午原中常會的時間，舉辦黨主席補選候選人政見說明會，除政見說明外，也規劃提問的程序，並將透過網路直播方式，讓各候選人能充分闡述黨務改革的理念與想法。

國民黨30日舉辦新春團拜後，召開首次改革委員會籌備會議，王育敏轉述兩項決議指出，第一，由於目前有意願參與改革委員會的同志眾多，因此委員會名單將待充分的會議討論後才會定案；第二，將先由智庫籌備召開諮詢會議，針對四大項議題擬定子議題，預定於下週召開首次諮詢會議，進行開放性討論。

另外，國民黨今天也張貼第二十屆第二任中常委選舉公告，選舉時間訂於3月7日上午8時至下午4時； 2月5日至6日上午10時至下午4時於中央委員會一樓中山廳進行領表、登記作業；選舉人名單將於2月24日至26日公告於國民黨全球資訊網。

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