補助款比台南少88億　鄭文燦：2020年力爭中央合理財政待遇

▲鄭文燦力爭中央合理財政待遇。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦30日於「國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮」中指出，桃園市在中央補助款加上統籌分配稅款的財政補助，距離六都第五名的直轄市台南，以2020年來計算的話，還少了88億，這對桃園來說是不公平的。新的一年，他將全力爭取中央合理財政待遇，以利推動各項重大建設計畫。

鄭文燦表示，桃園升格今年邁入第五年，總人口已突破225萬人大關，桃園無論是財政管理能力、稅收貢獻度皆為六都前段班，且建設發展需求殷切，然而桃園市所分配到的一般補助款及統籌分配稅款總額，卻是六都中最少，與第五名的台南市相差88億元，對於桃園市民來說並不公平，他將全力爭取中央合理財政待遇，以利推動各項重大建設計畫。

▲鄭文燦出席國民黨桃園市議會黨團總召交接。（圖／市府提供）

而未來一年，桃園將加速推動三大旗艦計畫，包含：航空城計畫，預計今（2020）年4月完成區段徵收計畫核定，展開建設期程；軌道建設，無論是捷運綠線、棕線、三鶯線延伸八德段等，或是第二階段捷運路網等都將依期程進行；亞洲‧矽谷計畫，包含產專區及創新園區等開發項目，希望能順利開展。

鄭文燦也向出席「國民黨桃園市議會黨團總召交接典禮」的市議員和市府團隊表示，忠誠的反對黨是忠於「桃園隊」、忠於桃園的建設發展，相信這份力量是不可少，同時期勉市議員林政賢接任國民黨桃園市議會黨團新任總召後，能夠 針對整個市政的興革，提出更多的意見，做為桃園的成長的動力。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」