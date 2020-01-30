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郝龍斌明天領表參選：黨主席「無私的心」找到中興之主

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▲▼郝龍斌拜會王金平尋求支持。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨30日舉辦新春團拜，同時也是受理黨主席補選領表第一天，立委江啟臣搶頭香領表，前副主席郝龍斌表示，明天將領表參選黨主席補選，目前完成連署應該沒有問題。他也強調，黨主席的關鍵是無私的心，若當選黨主席會成全所有黨內人才，讓他們有一個好的舞臺可以充分發揮，同時找到國民黨的中興之主以及接班的團隊。

▲▼國民黨新春團拜,吳敦義,林豐正,郝龍斌。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨新春團拜。（圖／記者李毓康攝）

目前表態參選的包括前國民黨副主席郝龍斌、立委江啟臣、台灣大學政治學系教授張亞中，以及藍天行動聯盟主席武之璋，被外界形容為「世代之爭」。郝龍斌表示，黨的改革、再造，需要各個年齡層的人一同參與，包括他先前提到的改造委員會，也是需要各年齡層參與，所以應該是「世代整合、世代合作」，這部分的工作，他願意來承擔。

面對江啟臣角逐黨主席來勢洶洶，獲得不少青壯派力挺，郝龍斌表示，所有有理念、願意為黨付出承擔的人出來選是好事，自己也有非常多青壯派支持。此外，他做過黨副主席、台北市長，有執行能力，所以對於黨的理念、面臨的問題比較清楚，並相信江啟臣也很清楚，也有參選主席的理念跟看法。

郝龍斌強調，黨主席的關鍵是無私的心，並重申若當黨主席，絕不以主席做為下個位置的跳板，這次大選過程中可以看到，因為主席定位問題，造成很多不團结的現象，或互相猜忌。因此，未來他當選黨主席，一定會成全所有黨內人才，讓他們有一個好的舞臺可以充分發揮，同時找到國民黨的中興之主以及接班的團隊。

針對媒體詢問今天黨內新春團拜人數不如預期，郝龍斌說，因為武漢肺炎關係，很多人可能以為今天團拜取消，他個人也是今早確定沒有取消後，才來黨部和大家一起拜年，而團拜人數多少和團不團结也沒有必然關係。

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