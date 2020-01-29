　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴神偶包大崩壞！搖擺波浪升天轉3圈high喊刺激　「少女心大噴發」玩瘋了　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

準副總統賴清德大年初五來到高雄棧貳庫玩歐美樂園，沒想到一進到遊樂園之後的賴神，拋開以往僵硬的形象，大玩遊樂器材，不但主動要求玩「搖擺波浪」還玩投籃，只是他超愛面子，很堅持一定要投進，拼命投了超過20球以上才投進，接受訪問時還不忘自虧：「太遜了！」

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

29日下午3點半，賴清德走進歐美樂園，一開始先是玩投籃，但怎麼投怎麼不進；隨後他體驗了「搖擺波浪」直呼這是自己指定的遊戲器材，一定得要玩。記者詢問賴清德會怕嗎？賴清德說：「我看到宣傳覺得這個很好玩，所以我一定要來玩這個。」

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在繞了三圈之後，賴清德下來說：「非常好玩，刺激但是又不會太刺激，大人小孩都可以玩，真的非常適合全家一起來遊樂，是好的設施，哇！真的很棒，圓了小時候的夢想」，至於記者詢問坐在上面的感覺怎樣，賴清德還跟記者說：「放下手上的機器，你們上去體驗一次，我招待」！

賴清德再次經過投籃區的時候，無預警又停下腳步，拿起了籃球就拼命狂丟，每一次都差一點，直到投了快20幾球，才「擦板得分」，一進球之後，賴清德直呼：「終於！」記者追問為何很堅持一定要投入進去，他笑著說：「我不知道，投了無數球，因為我以前打過籃球，喜歡打籃球，以前我投籃還算準，沒有想到這麼多年沒有投，花了很多力氣才進去，實在是太遜了」。

賴清德在歐美樂園裡頭整整玩了一個半小時，其中還有得到娃娃大獎，抱著娃娃的賴清德像是少女心大噴發，一直抱著都沒有鬆手，也在園區當中吃起了熱狗堡，讓同時入園的民眾們看到另外一面的賴清德。

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
開工不憂鬱！「大熱美只要1元」　4大超商咖啡優惠曝光
環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反罷韓？她闖連署點踹飛金爐「白煙、灰燼狂飄」　事後稱：燒金紙有空汙

陸生斥台「集中管理」違背人權　賴清德聽到了…正面回應

影／賴嫂快暴動！女高中生「人生第一次接觸」爽給賴神　愛的抱抱後...憂成女性公敵

影／收起大砲性格談「口罩禁出口」　韓國瑜：這決定不是很聰明

影／賴神偶包大崩壞！搖擺波浪升天轉3圈high喊刺激　「少女心大噴發」玩瘋了　

直擊／賴神喊讚！全台第一座會轉的橋　如高樓懸臂「180度」平行空間大翻轉

白狼掉進棺材、賴品妤頭插麥克風…盤點2019政壇5大「超糗」事蹟！

武漢疫情／國巨蘇州、東莞延後2/10上班　台灣廠區明日開工

政壇好聲音／是茄子蛋不是番茄蛋…韓國瑜獨唱《浪子回頭》配40萬手機燈海

國民黨主席補選30、31日領表　郝龍斌、江啟臣世代對決

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

「我從來都不是公主，直到你找到我」　霍思燕寫給杜江告白信感動哭了！

反罷韓？她闖連署點踹飛金爐「白煙、灰燼狂飄」　事後稱：燒金紙有空汙

陸生斥台「集中管理」違背人權　賴清德聽到了…正面回應

影／賴嫂快暴動！女高中生「人生第一次接觸」爽給賴神　愛的抱抱後...憂成女性公敵

影／收起大砲性格談「口罩禁出口」　韓國瑜：這決定不是很聰明

影／賴神偶包大崩壞！搖擺波浪升天轉3圈high喊刺激　「少女心大噴發」玩瘋了　

直擊／賴神喊讚！全台第一座會轉的橋　如高樓懸臂「180度」平行空間大翻轉

白狼掉進棺材、賴品妤頭插麥克風…盤點2019政壇5大「超糗」事蹟！

武漢疫情／國巨蘇州、東莞延後2/10上班　台灣廠區明日開工

政壇好聲音／是茄子蛋不是番茄蛋…韓國瑜獨唱《浪子回頭》配40萬手機燈海

國民黨主席補選30、31日領表　郝龍斌、江啟臣世代對決

全球2019年創新高10大股市出列　法人看好強者恆強...今年相關基金可留意　

中華男籃未來新勢力　林庭謙、唐維傑、高國豪夢幻後場成型

絕對要筆記！讓男人對你有好感的5關鍵　「透明感」黑絲大加分

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

撬開保險箱驚見515萬！他糾結3次...只拿116萬：做壞人不能太絕

詹子晴帶媽登遊艇出海...瘋玩狼人殺　出妙招遞紅酒治暈船

想發財必看！2020年「12生肖運勢」完整公開　屬猴會閃婚、兔小心血光災

營養師曝最低熱量冷門火鍋！　「4字口訣」吃鍋順序：降低卡路里攝取

武漢肺炎台灣累積8個案　460接觸者率先實施電子監控

北京出現多起聚集性病例！確診數字達111例　市府：進入擴散期

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

陸生斥台違背人權　賴清德回應

談「禁口罩出口」　韓國瑜：不聰明

反罷韓？她闖連署點踹飛金爐遭送辦

全台第一座會轉的橋　賴清德：台南也需要

遭范瑋琪罵「狗官」　蘇貞昌：不必一般見識

賴清德擁抱2個高中妹　金髮妹：很高興

馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了

國軍緩收假！曾與赴陸家屬接觸需在家隔離14天

政壇好聲音／韓國瑜獨唱《浪子回頭》

支持口罩禁出口！陳柏惟2點分析

白狼掉進棺材…盤點2019政壇「超糗」事蹟

馬英九：政府應該快運口罩到大陸

國民黨主席補選30日起領表　郝龍斌、江啟臣世代對決

武漢疫情／國巨蘇州東莞延後2/10上班

更多熱門

相關新聞

賴清德擁抱2個高中妹　金髮妹：很高興

賴清德擁抱2個高中妹　金髮妹：很高興

準副總統賴清德南下高雄，就在棧貳庫大玩歐美樂園時，不僅是少女心大噴發，也相當親民，甚至還一度開放「愛的抱抱」給2名cosplay的高中生玩家，讓這2個小女生是相當激動開心，爽喊就算要當全民公敵也甘願！

全台第一座會轉的橋　賴清德：台南也需要

全台第一座會轉的橋　賴清德：台南也需要

賴清德「幫中國等於幫台灣」　蘇貞昌：跟政府意思一樣

賴清德「幫中國等於幫台灣」　蘇貞昌：跟政府意思一樣

時代雜誌封面「Kobe謝幕黑白照」…惹哭網友

時代雜誌封面「Kobe謝幕黑白照」…惹哭網友

中華男籃19人　鋒線世代傳承匯集

中華男籃19人　鋒線世代傳承匯集

關鍵字：

副總統歐美樂園棧貳庫賴清德籃球偶包

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

武漢肺炎患者抗病過程曝！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

陳建州2次力挺范瑋琪：正面思考帶來正能量！

快速降溫中！寒流最低6度°C至少冷3天

陸生斥台違背人權　賴清德回應

收假不憂鬱！限量大熱美只要1元

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

武漢肺炎疫情轉折？前中醫總指揮說話

「謝謝妳來當媽媽的女兒」《金師傅2》哭爆

陸援鄂團隊抵達武漢　專家：2/6前都是關鍵

彰化夫妻罹武漢肺炎　曾上街觸36人今全面消毒

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面