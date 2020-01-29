影／賴神偶包大崩壞！搖擺波浪升天轉3圈high喊刺激　「少女心大噴發」玩瘋了　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

準副總統賴清德大年初五來到高雄棧貳庫玩歐美樂園，沒想到一進到遊樂園之後的賴神，拋開以往僵硬的形象，大玩遊樂器材，不但主動要求玩「搖擺波浪」還玩投籃，只是他超愛面子，很堅持一定要投進，拼命投了超過20球以上才投進，接受訪問時還不忘自虧：「太遜了！」

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

29日下午3點半，賴清德走進歐美樂園，一開始先是玩投籃，但怎麼投怎麼不進；隨後他體驗了「搖擺波浪」直呼這是自己指定的遊戲器材，一定得要玩。記者詢問賴清德會怕嗎？賴清德說：「我看到宣傳覺得這個很好玩，所以我一定要來玩這個。」





▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在繞了三圈之後，賴清德下來說：「非常好玩，刺激但是又不會太刺激，大人小孩都可以玩，真的非常適合全家一起來遊樂，是好的設施，哇！真的很棒，圓了小時候的夢想」，至於記者詢問坐在上面的感覺怎樣，賴清德還跟記者說：「放下手上的機器，你們上去體驗一次，我招待」！

賴清德再次經過投籃區的時候，無預警又停下腳步，拿起了籃球就拼命狂丟，每一次都差一點，直到投了快20幾球，才「擦板得分」，一進球之後，賴清德直呼：「終於！」記者追問為何很堅持一定要投入進去，他笑著說：「我不知道，投了無數球，因為我以前打過籃球，喜歡打籃球，以前我投籃還算準，沒有想到這麼多年沒有投，花了很多力氣才進去，實在是太遜了」。

賴清德在歐美樂園裡頭整整玩了一個半小時，其中還有得到娃娃大獎，抱著娃娃的賴清德像是少女心大噴發，一直抱著都沒有鬆手，也在園區當中吃起了熱狗堡，讓同時入園的民眾們看到另外一面的賴清德。

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴清德來到歐美樂園體驗，簡直是少女心大噴發，玩瘋了！ 。（圖／記者吳奕靖攝）