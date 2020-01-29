直擊／賴神喊讚！全台第一座會轉的橋　如高樓懸臂「180度」平行空間大翻轉

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導



準副總統賴清德29日南下高雄出席「JETS嘉年華」活動，順道視察「大港橋」工程進度，在聽取簡報後，不斷稱讚「水平旋轉橋」利多，當場還和陪同的台南市立委林俊憲討論，表示：「台南也需要一座」。

▲準副總統賴清德視察大港橋。（圖／記者吳奕靖攝）



7天春節假期即將結束，準副總統賴清德趁著開工日前夕，由多名民代陪同來到高雄視察「大港橋」，一路上受到民眾熱烈歡迎、爭相合照，有一位小朋友和賴清德擊掌後，還興奮大喊：「我永遠不要洗這隻手」，童言童語相當可愛，而賴清德的心情似乎也相當不錯。

▲準副總統賴清德視察大港橋，紅衣男童開心和賴清德擊掌。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄「大港橋」緊臨輕軌駁二大義站，是亞洲最長跨港旋轉橋，也是台灣第一座水平旋轉橋，從水平開啟到閉合約費時3分鐘。完工後，從駁二大義站走到蓬萊倉庫群能從原本的20至25分，縮短至3分鐘，且行人、腳踏車都可通行。

▲▼大港橋是台灣第一座水平旋轉橋。（圖／記者吳奕靖攝）

賴清德一邊聽取土開公司、港務公司的口頭簡報，而橋面也隨之轉動，賴清德表示，「大港橋是全世界第五座旋轉橋，不僅能維持海域交通路線，也能解決兩地因水阻隔的連結性，且未來也能成為地標」，並稱讚：「很棒！」

而陪同賴清德視察的民代也包括了多位台南市立委、議員，賴清德當場就和立委林俊憲討論，並表示，台南也需要一座這樣的橋，連結安平到永華路。賴清德指出，因為安平假日遊客很多、遊客交通阻塞，如果有一座橋可以連結到永華路，對安平交通運輸有很大幫助。

賴清德再舉例，目前台南市府向中央爭取的從台61線西濱快速公 路—曾文溪大橋，如果有旋轉橋的話，那變成經過台61線就可經過高雄，西部全線暢通，等於是一條由北到南的快速道路。

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