武漢肺炎襲全球！奧地利「公共場合戴口罩罰5000」　台代表處曝1點例外

▲奧地利哈修塔特（Hallstatt）被讚譽為「世界最美小鎮」。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎向全球擴散，各地紛紛出現瘋搶口罩的情形，不過在奧地利，於公共場所「戴口罩」可是違法行為，所以赴當地旅遊的朋友，除非隨身帶著醫師開立的證明，才能戴上口罩，不然就算現在是非常時期，也同樣會被開罰。

位在歐洲的奧地利，擁有如畫般的唯美風景，是許多人夢寐以求的旅遊勝地，但自2017年10月1日起，當地實施「反蒙面法」，禁止民眾在公眾場合，包括地鐵、公車、戲院、馬路上等，配戴口罩等遮住臉部的物品，若被警察看到，可能會依法開罰150歐元（約台幣5063元）的罰款。

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▲除非有醫師開立的證明。（圖／翻攝自臉書「Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處」）

有鑑於許多國人詢問，「Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處」在臉書發文指出，維也納目前無武漢肺炎確診病例，而奧地利內政部長及衛生部27日也公開說明，仍無法以防止感染為由配戴口罩。

自1月24日以來，奧地利境內共通報5起疑似感染武漢肺炎病例，其中4例在維也納，1例在克拉根福，維也納的4個疑似病例經隔離檢疫後，確認均未受感染，至於克拉根福的病例，檢疫結果尚未出爐。

最後，駐奧地利代表處也提醒，「若生病者確有需要戴口罩的，請務必請醫生開立證明，並將證明文件隨時放在身上，證明有合理理由戴口罩，不然一樣受罰。」

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