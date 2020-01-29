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康是美、屈臣氏口罩缺「直接貼公告」　民眾無奈：已經跑了8間一個都買嘸

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▲武漢肺炎,口罩,缺貨,屈臣氏,杏一。（圖／記者蔡惠如攝）

▲經濟部表示將釋出470萬個庫存口罩至醫療院所附近得藥妝通路，但目前仍是缺貨狀態。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

武漢肺炎效應持續發燒，經濟部昨（1／28）與各通路業者開會，表示今明將釋出470萬片口罩至醫院周邊藥妝醫材通路，記者今（1／29）實際走訪台安醫院附近屈臣氏、康是美、杏一等連鎖藥妝與藥局，口罩全賣光，因為詢問的人太多，店家乾脆在店外貼出「賣完公告」，上門詢問的客人仍不停歇。

不僅口罩單個難求，連帶乾洗手、酒精，甚至是耳溫槍與其他相關清潔用品，也都全部被搶光，店員無奈表示：店內確實沒貨，也對客人很不好意思。因政府限制每人購買數量，還見到有民眾帶全家人一家6口出門想「掃貨」，無奈店內早無存貨。

▲武漢肺炎,口罩,缺貨,屈臣氏,杏一。（圖／記者蔡惠如攝）

康是美表示，昨晚已至經濟部去開會，會全力配合政府政策，相關備貨狀況跟情形，以經濟部公佈為準，目前不對外提供其他資訊；屈臣氏窗口則未接電話，無法取得回應。

通路店員表示，每天都有破百民眾前來詢問是否有口罩到貨，但目前店內尚未接獲配給的口罩，可能要在2月初情況才會稍微緩解。民眾陳先生則說：沒想到會缺的這麼誇張，從家裡走過來跑了8間店，連一個都買不到。由於必須戴口罩才能進醫院，建議要就診、探病的民眾先準備好口罩，以免到了醫院附近卻買不到，耽誤行程。

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