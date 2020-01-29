驚見老婆LINE嬌嗔：你已經忍不住…職軍人夫崩潰提告卻敗了！法官曝其中關鍵

▲職軍人夫見老婆LINE中的曖昧對話氣炸提告。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台南報導

台南一名已婚職業軍人由於服役緣故，2個星期才能回家一次，孰料，妻子竟就和一名機車行老闆搞起曖昧來，除了吃宵夜、聊天外，甚至還外宿機車行客房，LINE中驚見「我覺得你快把持不住」等訊息，讓他氣得跳腳，向2人各索賠50萬元。但台南地方法院審理後，判2人免賠。

人夫主張，自己與妻子阿欣（化名）2018年1月22日結婚，阿欣對他的態度卻日漸冷淡，他查看LINE對話之後才發現，妻子與機車行老闆阿宏（化名）產生曖昧關係，阿宏還向阿欣表示「帶妳去外島」，阿欣則把排班日期告訴阿宏，回應「我期待～～」相約出遊。

除此之外，阿宏與阿欣對話中還可看到「我覺得你快把持不住了」、「因為你已經忍不住牽我的小手」、「我這有睡衣」、「那本來就是我的睡衣」、「我的化妝品在你那！明天要變鬼了」、「我剛梳頭髮把掉的頭髮放在桌上忘了丟掉。再麻煩你～歹勢喔」等語，人夫一見氣炸，認為2人除了有親密對話之外，顯然還有單獨出遊、吃飯、過夜等互動，侵犯了他的配偶權，向2人各求償50萬元。

▲人妻將睡衣遺留在機車行樓上客房內。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿欣則表示，她偶爾會去阿宏的機車行內聊天，或一起外出吃宵夜，但還有機車行同事、其他鵬偶在場，2人只是朋友間往來，另外，外宿機車行樓上客房是因為吃完消夜後，時間已接近凌晨，基於安全考量才會借住，赴外島旅遊只是單純詢問，事後並未成行。她強調，曾在聊天時提到因為丈夫脾氣不好吵架，阿宏還勸她，夫妻要多溝通，顯然沒有要破壞2人婚姻。

機車行員工證稱，阿欣夜宿樓上客房時，自己也睡在機車行，阿宏則睡在客房，另外，深夜看電影、吃消夜時，他也在場，阿宏與阿欣並沒有單獨出遊、吃飯、同房的情況。

台南地方法院審理後認為，雖然阿宏與阿欣LINE對話語多曖昧，但已婚的人如何與異性或同性相處，應仍屬個人人格自由不受約制的範疇，猶如配偶喜歡、愛慕某偶像明星，在未實際付出實際行動時，縱然有此想法，法律亦難以此評價侵害配偶權。

法官指出，阿宏與阿欣或許彼此仰慕，經相處而滋生愛意，但他們只有言談、想法，尚未有實際侵害人夫配偶權的行為發生，法律對於2人內心的企望難以評價侵害配偶權，判決2人免賠。

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