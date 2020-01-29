闖空門搬走「6500萬現金」！他每天爆買萬元↑樂透…年初四泡彩券行下場曝

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣竹北市6日發生一起住宅竊盜案！涉案的劉姓男子與女友闖入一名男子住處倉庫後，將對方藏的6500萬元現金搬走。被害人深夜返家才發現失竊，大年初一決定報警處理，警方28日將劉男、劉男女友逮捕歸案，訊後依加重竊盜等罪移送新竹地檢偵辦。

▲新竹鴛鴦大盜侵入他人住宅，狂竊6500萬元，得手後天天爆買萬元以上樂透。（圖／記者陳凱力翻攝）

根據警方調查，劉男6日駕車尋找作案目標，見一棟透天厝大門未上鎖，他認為有機可乘隨即闖入，並跑到頂樓利用老式連棟透天厝屋頂出入口相連的特性，侵入隔壁棟透天厝，竊取被害男子藏於屋內的6500萬元現金，得手後隨即開車離開現場。

失主返家後發現6500萬元不翼而飛，大年初一報警處理。警方隨即成立專案小組，循線查到劉男、吳女涉有重嫌，28日趁著劉男開車外出買樂透時，在新竹市東大路四段一間彩券行將他逮捕歸案。據了解，劉男犯案後，除了購買金飾、汽車等高價品，更每天都到彩券行購買逾萬元的樂透。

▲▼失主大年初一前往警局報警處理，警方循線逮人，並在後車廂查獲數396萬餘元鉅款。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

警方最後在劉男的後車廂內發現現金396萬8573元、存摺2本、金手鍊1條、銀樓保單1份、汽車買賣契約書、車鑰匙3支、房屋租賃契約書及安非他命427.4克等證物，正持續追查鉅款流向，全案訊後依涉嫌違反加重竊盜罪、贓物罪及毒品危害防制條例移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

竹北警方也呼籲，民眾家中切勿存放大量現金，將大門上鎖或於屋頂共通出入口加裝內鎖，以避免宵小趁機行竊。此外，鑒於不肖份子常偽裝路人在住處附近觀察地形，民眾若發現任何可疑份子出沒，應即撥打110報案電話由警方介入了解，以保財物安全，避免損失。

▲劉男作案車輛。（圖／記者陳凱力翻攝）

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