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LINE新春推「金鼠集好運」集章活動　總計送500萬LINE POINTS點數

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▲LINE新春推「金鼠集好運」集章送500萬點數　買貼圖加碼開運禮包。（圖／LINE提供）

▲LINE新春推出「金鼠集好運」集章活動。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今年特別在新春推出「金鼠集好運」集章活動，只要從即日起活動指定任務即可獲得集章，達到每階段指定累積集章數量即可兌換好禮，獎品價值總計超過LINE POINTS 500萬點、LINE代幣600萬點，任務包括LINE貼圖、LINE GAME、LINE購物、LINE旅遊。

LINE這次活動共有四個服務，包括LINE貼圖「錢錢鼠不完」、LINE GAME「來學院辦桌」、LINE購物「福袋戳戳樂」、LINE旅遊「走春求好籤」，活動期間內完成各系列活動的指定任務，將透過「LINE 金鼠集好運」官方帳號發送獲得集章通知或好禮中獎通知，指定任務重置時間為每日零點。

▲LINE新春推「金鼠集好運」集章活動　總計送500萬LINE POINTS點數。（圖／LINE提供）

▲LINE新春推「金鼠集好運」集章活動，每日可到LINE旅遊求鼠年旅遊運勢籤。（圖／LINE提供）

其中LINE貼圖為每日報到集好禮、LINE GAME則是完成指定任務，而LINE旅遊需要用戶至點進走春求好籤頁面，每日來求鼠年旅遊運勢籤，只要抽中上上籤即可在金鼠集好運集點卡中，集到一格好運章，還有春節賺點不打烊，機票/住宿/體驗/跟團點數回饋無上限，以及agoda住宿/KKday體驗/Tripresso跟團折扣碼不限量任你領，甚至是日本電器/藥妝店優惠券最高19%優惠的活動。

至於LINE購物的「福袋戳戳樂」，只要每日至「LINE購物」完成指定任務，戳中「驚喜福袋」即可獲得一格好運章，不過單一LINE帳號每日僅可透過任務獲得一格好運章，因此每日最多可以在走春求好籤頁面獲得一格好運章，活動七日最多獲得七格，另外還有「新春搶福袋，限量1折起」和「賺點不打烊，最高10%回饋」，以及「領券再購物，最低84折起」等好康活動。

LINE表示，用戶只要進入各服務參與活動，每完成一個活動即可集一格好運章， 集滿4個章就有機會兌換LINE代幣5枚，累積集滿12章和20章各有機會兌換LINE POINTS 3點，如果七天活動期間天天登入，完成累積28章就有機會兌換獲得LINE POINTS 60點。

▲LINE新春推「金鼠集好運」集章活動　總計送500萬LINE POINTS點數。（圖／LINE提供）

▲LINE新春推「金鼠集好運」集章活動，每日可到LINE購物玩福袋戳戳樂。（圖／LINE提供）

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