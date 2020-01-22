假訊息！男子散佈「彰化有某醫院收置武漢肺炎病患」　 將被開罰最高300萬

▲男子在Line群組散佈「彰化有醫院收置武漢肺炎病患」假訊息。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

連續3天有民眾在Line群組傳訊指出，「彰化有某醫院收置武漢肺炎病患，只是未被新聞爆出，請各位家人要多注意，帶口罩，少去公共場所」。對此，衛生局長葉彥伯澄清，「這是假訊息」！彰化沒有有武漢肺炎個案發現，請民眾切勿恐慌，而此名造謠的男性民眾，也已經違反傳染病防治法，最高將開罰300萬元。

此篇貼文還寫得煞有其事，還點名是「我弟弟老婆傳 他在員基當護理長」，讓看到的網友都非常驚慌害怕，甚至質疑醫院為何隱匿不報，為何疾管局沒有說明，搞得群眾氣pupu，還大喊這下該怎麼得了，彰化淪為疫區了。

葉彥伯指出，這真是烏龍一場，3天前看到臉書這則貼文後，已經火速聯絡貼文者下架，沒想到又在LINE某群組上看他再度貼文，造成民眾恐慌，經過衛生局人員不斷查證下，員生醫院或是員基醫院真的沒有在彰化地區發現有武漢肺炎。

而被這名男子點名的員基也指出，武漢肺炎是屬於第5類法定傳染病，目前急診室有檢疫隔離室，一旦發現「疑似」病患者就要通報上級機關，院方不可能可能隱匿疫情。而葉彥伯也說該男子不斷的散佈不實謠言，將依傳染病防治法第 63 條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將科以300萬元以下罰緩。

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