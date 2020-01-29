獨家直擊／年初五老婆報備：跟閨蜜逛街！人夫驚見這幕氣瘋…麥當勞前上演鎖喉

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市內湖區舊宗路一間麥當勞外，29日12時04分發生一起打架事件！一名彭姓人夫因懷疑妻子出軌，一路偷偷跟隨妻子到了麥當勞，驚見老婆身邊多出另一個男人頓時氣炸，朝小王一陣狂毆，2人扭打成一團，嚇壞用餐民眾。

▲台北市舊宗路一間麥當勞前29日中午發生打架事件。（圖／民眾提供）

據了解，40多歲薛姓人妻29日上午向52歲彭姓丈夫表示，「要跟閨蜜去逛街買東西」。彭男因懷疑妻子搞婚外情，決定跟出門一探究竟，孰料，大年初五卻讓他目擊妻子與另名40多歲顏姓男子一同前往麥當勞用餐。

▲妻子說要跟閨蜜去逛街，身旁卻多一個男人。（圖／民眾提供）

彭男見到這幕怒氣值狂飆，趁著妻子進入店內點套餐時，便將還在麥當勞外頭的顏男給爆揍一頓，2人瞬間扭打成一團，其中一人更抄起白色安全帽便朝對方頭部一陣狂砸，過程中2人跌倒在地，還翻過了花圃，甩巴掌、揮拳、鎖喉樣樣來，混亂場景嚇壞目擊民眾。

▲彭男與顏男扭打成一團。（圖／民眾提供）

警方獲報後，出動多名警力到場處理，但顏姓男子早已離開現場，而一口氣吞不下去的彭男，決定提告對方傷害，警方將通知顏男到案說明。

當時正在麥當勞內用餐的郭姓目擊者表示，2人先是吵架互指，接著莫名其妙就打了起來，隨後其他人便報警，警方火速抵達現場。

▲警方獲報到場處理，但顏男已離開現場。（圖／民眾提供）

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