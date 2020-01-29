一秒做出2片！口罩「子彈發射速度」生產仍不夠…三大主因曝：剛好遇到春假

▲疫情爆發剛好碰到春節放假，工廠、物流人力吃緊。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者黃可昀／綜合報導

武漢肺炎爆發後，大陸出現一波波的口罩搶購潮，很多人甚至到現在都還買不到，不過，大陸官方預估一天最多能生產2000萬片口罩，照理來說是綽綽有餘，為何還是到處缺貨？主要可以分成三大原因：工人返鄉、原料停止供應、物流停運。

據陸媒《國是直通車》29日報導，統計浙江、上海、山宮、廣東、安徽、天津、湖北的口罩生產數據，大陸一天可生產1730萬片口罩，和當初官方預估的2000萬片相當接近，也就是說一台機器每秒可生產出2至3片口罩、每分鐘數量破百，製造速度宛如發射子彈一樣快速。

▲工廠、物流人員紛紛回到崗位加速生產口罩。（示意圖／達志影像／美聯社）



在如此高效率的情況下，很多大陸人仍買不到口罩，主因就是「春節放假停產」，很多企業、工廠都在放春假，工人也紛紛返鄉過年，即使臨時召回員工復產，從口罩製成到上架販售中間也得經過多道程序。河南省長垣市醫療器械員工李明忠表示，「生產出的口罩要放置14天，待檢驗合格才能出場」，這是國家的規定，無法縮短時間。

再加上上游的原料來不及供應，工廠全數人員待命也沒用，且部分鐵路、貨運都在放春假，人力吃緊的狀態下，很多口罩都來不及運送到各地，所以才導致許多地區出現口罩缺貨問題。醫護人員也指出，口罩存在有效期限，醫院或廠商在一般狀況下不會大量囤貨，疫情爆發時才沒有多餘口罩供民眾使用。

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