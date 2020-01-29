影／她準備前往武漢支援　丈夫車邊哭喊平安回來：1年家務我做

▲武漢肺炎，非本文當事人。（圖／路透社,武漢中心醫院）

記者馬叔安／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，大陸許多地區都有醫護人員前往當地支援，日前在四川有一名叫趙英明的護理人員在車上準備和團隊前往武漢時，其丈夫在車下哽咽大喊著妻子的名字，「平安回來，我包一年的家務我做！」於此同時，婆婆也在一旁抹眼淚。

根據《四川在線》，28日早上8點左右，四川省第二批、廣元市首批派往武漢的醫療援助隊伍出發，在送別現場有一名男子朝載著醫護人員的車輛哭喊道，「趙英明，聽到沒有，平安回來，平安回來一年的家務我包做了……」

這位趙英明是廣元市第一人民醫院的醫護人員，隔著車窗向她喊話的是他的先生蔣皓峻，當天一大早，丈夫、公公婆婆全家人都來送行，上車後，婆婆雷雪雲悄悄在車外抹眼淚，「她是很好的媳婦，很好的母親，也是很負責很優秀的護師，我們等她回來！」

報導指出，於此之前趙英明大年三十和初一都在醫院值夜班，接到上級增援武漢的通知，第一時間就報了名。

根據大陸國家衛健委29日最新數據，截至1月28日24時，收到31個省（區、市）累計報告確診病例5974例，現有重症病例1239例，累計死亡病例132例，累計治愈出院103例。

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