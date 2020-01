牙買加外海爆「規模7.7極淺層地震」　美國秒發海嘯警報

▲震央位於濱海城市魯西亞(Lucea)以北117公里的外海。(圖/翻攝至USGS)

記者張靖榕/綜合外電報導

牙買加美東時間28日爆發規模7.7強震,劇烈的震動連遠在北邊708公里的邁阿密都能感受到搖晃。美國地質調查所(USGS)顯示,震央位於濱海城市魯西亞(Lucea)以北117公里的外海;美國國家氣象局已發布海嘯警報。

國家氣象局警告,將可能有高度0.3至1公尺高的海嘯威脅周遭沿海地區,包括牙買加、古巴、墨西哥、開曼群島、貝里斯(Belize)和宏都拉斯等國。

#TSUNAMI ON COSTS OF #JAMAICA JUST ARRIVED !!pic.twitter.com/lgbIjKPYcQ