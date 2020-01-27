土耳其強震伴780次餘震　死亡人數達38人…倖存者倒瓦礫堆等救援

▲土耳其強震有45名倖存者被救出。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

土耳其24日晚間近9時發生規模6.8強震，目前死亡人數已經達到38人，有超過1600多人受傷，雖然已經有至少45名倖存者被救出，但當地餘震不斷，搜救團隊仍然在搜尋地震倖存者。

綜合外媒報導，土耳其24日晚間發生規模6.8強震後，又陸續發生超過780次的餘震，導致當地千人受傷，還有許多居民受困於倒塌的建築物之下。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，至少有45名倖存者被救出，但仍有許多人等待救援。

▲當地76座建築物倒塌。（圖／路透）

報導指出，當局派出超過3500名救援專家出動，組成救援隊集中於重災區艾拉齊省（Elazig）的穆斯塔法帕夏區（Mustafapasa）地區。事實上，該區昨日就救出受困24小時的2歲半女童郁絲拉（Yusra Yildiz），她的母親也在隨後被救出。

另外，地震毀了超過76座建築物，其中，有超過20次餘震震度達4級以上，增加了搜救團隊的行動難度。艾爾段指出，搜救團隊將盡全力搜尋倖存者，並盡快安置流離失所的居民。衛生部長則表示，地震後至今，有104人正在接受醫院治療，其中13人處於重症病房。

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