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分手後懷孕…前男友怒吼「別想衝康我！」下秒狠踹她肚子　下場出爐

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▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲男子認為，女生是為了討錢才謊稱懷孕，所以出腳狠踢對方。（示意圖／翻攝pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省義烏市一對情侶雖然已經交往3年多，不過男方卻覺得女子並不合他的品味，加上父母也不喜歡他們在一起，所以就主動提出分手。兩人本來好聚好散沒有任何疙瘩，但是女方突然發現自己懷孕了，所以回頭去向對方討要墮胎費；沒想到男子聽到後，認為女生是故意想設局騙錢，一氣之下便出腳狠踹孕肚。

▼女方在分手後發現自己懷孕了，於是要求男生對此負責。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

據《錢江晚報》報導，女方名叫龍玉琴，和男方張元濤曾是男女朋友關係。她說，自己曾經結過一次婚，也生過小孩，對方也是一樣的情況，本來以為兩人有同樣的際遇，所以應該能夠將心比心，共同攜手走完下半輩子，沒想到同居9個月後，男方突然就說兩人不適合，這段期間，自己也曾懷上張元濤的孩子而去墮胎，所以對於分手的說法，她難以置信。

張元濤則表示，其實他對女生一直很不滿意，因為龍玉琴不僅個子矮、學歷低，還是在貴州出生，讓他和他的父母都很介意，無奈之下便主動提出分手；本來兩個人確定好聚好散了，但女方卻突然回來找他，還說「已經懷孕」，他覺得這是對方想討錢所以故意設下的陷阱，於是兩人就起了激烈口角。

▼男生不滿女生討要墮胎費以外，還要青春賠償費，因此向對方施暴。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦。（圖／123RF）

報導指出，龍玉琴提出希望張元濤能夠補償墮胎費和青春損失費等共計5萬元人民幣（約新台幣21.5萬元）；但男方卻堅持自己根本沒有錯，還說「要錢也行，不過只肯給1萬元人民幣（約新台幣4.3萬元）。」雙方越說越激動，張元濤盛怒之下便狠狠地朝女方肚子踢了一腳，甚至還把她摔在地上。附近民眾聽聞狀況後立刻報警處理。

江東派出所的員警很快便趕到現場將2人帶走，隨後為他們進行調解。雙方爭執一番後終於達成協議，女方願意將孩子打掉，而男方必須拿出3萬5千元人民幣（約新台幣15萬元）當作補償。

不少網友看完後傻眼地說，「提了褲子不認人，好渣」、「貴州人怎麼了嗎？」、「果然想分手，什麼都可以是理由」、「這麼多不適合，那你睡她幹嘛？」、「讓人家懷孕還不負責，更糟的是，還傷害對方！」但也有人表示，「女生分手後一直糾纏，滿不理智的」、「女生賺到3萬5千元人民幣了，恭喜」、「要錢又愛找藉口」。

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