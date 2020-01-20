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不滿分手…恐怖情人伏擊前女友！架刀勒脖威脅：想死嗎？

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▲▼刀,斧頭,殺人,謀殺,命案,恐怖,驚悚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲恐怖情人不滿分手，竟持水果刀架前女友脖子威脅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名劉姓男子因不滿與女友莉莉（化名）分手，竟埋伏在莉莉上班途中，將她堆入一旁公寓1樓樓梯間，用手狂勒莉莉頸部，並持水果刀架在其脖子處，所幸有路人前來搭救，才未釀成更大悲劇。台北地院依劉男犯剝奪他人行動自由罪及傷害罪，各判4月徒刑及拘役20日，皆得易科罰金，可上訴。

事發於2018年5月2日晚間10時許，劉男將莉莉推入樓梯間後，先徒手勒住莉莉脖子，並掏出刀刃長約9公分的白色水果刀，架在其脖子處，向莉莉恫稱：「妳想死嗎？」等語，莉莉嚇得極力爭脫想往外跑，劉男因此拉扯下莉莉的側背包。

莉莉即趁劉男彎腰撿拾掉落地面的側背包時，開啟公寓鐵門跑到路邊，但劉男隨後追趕上莉莉，再次以手用力勒住莉莉脖子，使莉莉無法掙脫，前後過程約5分鐘，使莉莉頸部受有勒傷，直到劉男見路人前來搭救，連忙徒手將莉莉往前推倒地，致莉莉的左側膝部擦挫傷、左側手掌擦挫傷。

劉男事後坦承犯行，於偵查中也表示悔意，法官考量一切情狀後，依剝奪他人行動自由罪，量處劉男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；而劉男又犯傷害罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。

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