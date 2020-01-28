為牛郎情人生1子卻一場空...她登門討分手費竟被告　感嘆養了渣男13年！

記者孫于珊／台北報導

一名女子彤彤（化名）與小她11歲的張姓男子從1次2千元的肉體相識到心靈相戀，歷經了13年的光陰，雖然2人生下1子，但最後仍以分手收場。而協議中說好男方須支付的60萬分手費，張男卻賴帳，彤彤登門討債還告彤彤恐嚇。這段感情波折到要上法院，不禁讓彤彤回首感嘆，「原來她養了渣男13年！」

判決指出，彤彤與張男為前男女朋友關係，且有債務糾紛，彤彤於2018年4月上午持律師函去找張男討債未果，竟向張男脅稱「用1命換你們家4命！」等語，警方到場處理時，仍繼續恫稱「我要跟他（張男）同歸於盡！」台北地院依彤彤犯恐嚇危害安全罪，處拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

▲彤彤與張男相識到相愛歷經13年，並生下1子，但最後雙方卻撕破臉、對簿公堂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

彤彤受訪時道氣憤表示，她養了張男13年！到頭來卻一場空，還被告恐嚇，因此痛批對方是「渣男！」「陷害孩子媽媽是不道德也很沒良心！」她回憶說道，她與丈夫因個性不合等因素走向離婚後，1988年認識了小她11歲的張男，當時張男在開計程車，她先以「1次2千元」的價格請張男做「牛郎」，之後才決定與張男在一起，1997年時2人共同生了一個兒子，但2001年2人協議分手。

彤彤說，協議中說好的60萬元分手費，但張男付了21萬元後就帶著孩子跑到大陸娶妻，完全不理她。於是她隻身飛到大陸討債，身無分文的她，被張男以「1萬元」打發回台，還警告她收了這筆錢就「不能有小孩探望權」。雖然分手協議中有約定孩子由張男扶養，彤彤如需探望孩子，需於前2日通知張男。但遇到這些波折，彤彤的精神因此大受打擊，需要就診看醫。

▲彤彤登門討債，激動怒喊「我要跟他（張男）同歸於盡！」不料被張男告恐嚇，令彤彤感嘆「養了渣男13年！」（圖／記者孫于珊攝）

彤彤解釋，會要求60萬是因1999年她出車禍腳受傷，張男竟拿她的存摺領走300多萬，所以分手時協議要回60萬，剩下的錢就留給孩子當生活費跟教育費等，因為她說「渣男不工作的，專給女人養！」同時彤彤也希望用這筆60萬元拿來開店做生意過餘生。

現在的彤彤樂觀說到，與前夫的3個孩子都大了，各個都很優秀，令她欣慰，而不能在身邊的兒子只要健康快樂就好，也不用去強求什麼，她呼籲女孩們以她為誡，不要遇到也不要相信「渣男！」因為「牛牽到北京還是牛！」

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