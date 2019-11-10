美髮師淚訴產後遭資方逼上班　一天沒來竟收存證信函...3天後店倒了

記者孫于珊／新北報導

新北市一名美髮設計師（化名小萍），只想安安穩穩過生活的她，如今一張「合作契約」讓她遭遇棘手考驗！小萍控訴，2018年初她懷孕直到生完，資方屢屢施壓逼她上班，甚至只因一天有事無法上班，就收到「存證信函」，指控她「違約、詐欺」等，要求賠償10萬元，更扯的是，收到函件後3天，店即頂讓。小萍從頭都尾都不知情，也都沒有說要離職，讓她非常錯愕！而資方僅表示，一切走法律途徑處理。

▲美髮店無預警頂讓，還遭資方控告詐欺等罪，美髮師喊冤！淚訴資方惡行。（圖／當事人授權提供）

小萍表示，她在這間沙龍店工作近20年已有感情，2018年3月，資方突然說要簽一張3年的「合作契約」，她沒多想就簽了，之後雖然懷孕，仍體諒店裡人手不足，因此撐到產前20天才休假。小萍希望產後留職停薪1年再復職，但2019年7月初，資方卻要求她到場開會，甚至叫她當月16日就要上班，若無法做到就視同毀約，但小萍向資方坦承「那天真的沒辦法」，之後竟從同事和客人口中得知「老闆說小萍不做了！」

▲資方疑想以「合作契約書」試圖規避勞基法相關規定責任，並有違反《性別工作平等法》之疑。（圖／記者孫于珊攝）

小萍淚訴，她一直都努力工作，從來沒有提離職也沒說她不做，產後這段期間，也都盡量找時間回店裡上班，她不懂，老闆怎麼沒告訴自己「她不是他們的員工了」。僅管如此，小萍依舊回去上班，然而8月20日，她收到公司寄給的存證信函，指控她「詐欺、竊盜、毀謗」等刑事罪則，但8月23日店面就頂讓了，讓她不禁認為，這是否為資方的佈局。

▲資方寄存證信函控小萍詐欺、竊盜等罪，但小萍說當時她懷孕並不知情，且資方已從她的薪水扣除「自領材料」800元，何來竊盜之說。（圖／記者孫于珊攝）

於是小萍9月初申請勞工局調解，主張資方應支付積欠的工資及資遣費，也要求資方未幫他投保勞健保及未提撥退休金的損害賠償。但資方未出席，也拒絕第二次調解。因此調解人薛進坤律師初步見解，「就目前資料判斷雙方應為勞動關係，資方應依法給付未付工資及資遣費」。

▲勞資爭議調解紀錄，因資方未到，也拒絕第二次調解，因此調解不成立。（圖／記者孫于珊攝）

小萍說，這段日子她身心俱疲，到處奔波找議員、勞工局、法扶律師，甚至花錢請民事律師諮詢，而第一次遇到這種事，讓她壓力大到要去看精神科，在調解會上甚至還崩潰哭了2次，目前也決定走法律途徑，不過念在20年的感情，小萍真心只希望對方道歉，8月薪資、資遣費等所有欠的錢都不重要，只想討回公道！

《ETtoday新聞雲》記者致電資方，資方則不願多談，只強調「這不是勞資糾紛，是對方自己的問題」，並表示目前已委託律師處理，一切依法律程序進行。

▲20年的工作情份，如今雙方卻撕破臉，令小萍身心俱疲，壓力大到去看精神科。（圖／記者孫于珊攝）

律師陳禾原表示，實務上雖然有雇主會跟員工簽署合作契約書這類名稱的文件，試圖規避勞基法相關規定的責任，但雙方是否存有勞動關係，還是看必須實際工作內容是否受到雇主指揮監督而定，例如以員工可否私自接案、決定接案價格或雇主有無懲處權限等標準來認定。

因此，即使合約名稱為「合作契約」，如果實質上員工仍受雇主監督，並非真正的合夥、承攬等關係，那麼雙方間就仍屬於勞動關係，契約條款如果違反勞動基準法相關強制規定，都是無效的。例如：依照《性別工作平等法》的規定，員工任職滿6個月後，在每一子女滿3歲前，可以申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿3歲止，且留職停薪期滿後可以申請復職，雇主原則不得拒絕，因此合作契約就不能有拒絕育嬰留停此類牴觸性平法的約定。

同時也提醒民眾，如果遇到雇主有上述規避勞基法相關規定的情形，建議可蒐證後聲請調解或起訴，並就雇主違規的事實向勞動局等單位檢舉，如對於合約內容有疑義，應攜帶契約洽專業人士諮詢，以保障自己的權益。

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