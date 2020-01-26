一只手鐲友情裂…凌晨傳「妳兒子怕不怕死」音檔　辯：很熟開玩笑

記者孫于珊／台北報導

台北市一名經營餐廳的張姓女子與大陸王小姐為舊識，王小姐將她的一只手鐲交由張女代售，但最後沒賣成功，王小姐因此「不開心」，而張女不滿王小姐的態度，竟於凌晨2時許傳「恐嚇語音檔」給王小姐，「我就要你死定！」等語，令王小姐憤而提告。不過張女否認犯行，強調「2人很熟了」，才會有這樣的對話。

當時張女在2017年9月23日凌晨以語音檔對王小姐恫稱：「我知道妳是不怕的，但是我會讓妳害怕，讓妳非常害怕，妳敢做任何一件事情，我就要妳死定」、「妳敢跟不相干的人來威脅我，我也讓你身邊的人都受到傷害，妳等著瞧」、「妳老是說兒子兒子兒子，那我要看看妳兒子怕不怕死」、「妳賺我那麼多錢，還敢對我這種態度，妳不怕全家死光光嗎？騙錢是用這樣騙的嗎？」等語，張女因此吃上官司。

▲張女半夜傳恐嚇語音檔，「我就要你死定」、「看妳兒子怕不怕死」等語挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

2019年12月16日出庭時，張女不承認有恐嚇犯意，她辯稱對方是個大陸人，疑精神有問題，雖然彼此認識有10年了，但「我不知道對方住處」，反而是「對方有來過我家2次」，且是對方先干擾，整夜電話打了又掛，「我只是很生氣！」也因雙方「交情很熟」，才會對她說出那樣的話。

2020年1月8日張女再度出庭，再次強調她當時語音檔內容說的都是「氣話」，「我怎麼可能去殺她，我又不知道她住哪裡！」並翻舊帳說，「王小姐以前抓傷過我」，同時反控王小姐「很盧」，電話從從早到晚連環Call，營業場所被她打到爆！張女無奈說道，對於王小姐的「占線」行為令她很頭痛，精神壓力極大，使她忙到凌晨下班到家後，一時氣憤才回Call反擊。

▲張女則反控是王小姐先連環Call，使她不堪其擾才一時噴出「氣話」。（圖／記者孫于珊攝）

張女也解釋，由於王小姐曾賣她假玉等贗品遭騙錢，所以在語音檔內容才會說到「妳賺我那麼多錢，…，騙錢是用這樣騙的嗎？」同時也請求法院幫她調閱通聯記錄，以證明王小姐確實有連環Call的行為，致其精神受損。

張女涉犯刑法305條恐嚇危害安全罪：「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，可處2年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。」官司纏身的張女覺得自己倒楣的事一堆，目前張女正嘗試與王小姐談和解，以求法官從輕量刑。

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