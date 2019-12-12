愛不到就毀了她！男出「奧步」裝可憐　發文痛罵愛慕女「B-word」

▲男子愛不到，竟以LINE及臉書抹黑愛慕女子，還痛批對方是「賤人」等語而挨告。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名男子阿偉不滿被心儀的女孩小蘭（均為化名）發好人卡，竟以小蘭的名字創帳號，發文說自己被小蘭陷害，還痛罵小蘭「腦袋有問題、賤人、B-word（有娼婦、渾蛋等負面意思）」等語，令小蘭不堪受辱，憤而提告妨害名譽！台北地院依阿偉犯散布文字、圖畫誹謗罪，共2罪，處拘役70日，得易科罰金7萬元，可上訴。

阿偉與小蘭因同年錄取公務人員，並於受訓期間相識，阿偉被可愛的小蘭深深吸引，但因追求未果，竟由愛生恨，阿偉冒充小蘭的名義新創LINE帳號，加入100多名受訓學員組成的群組，然後發文稱，「我L（暗指小蘭）喜愛玩樂又不想讓別人道是非，但L覺得是W同學（暗指阿偉）害她被讒言，因此請同學等人幫忙，製造一些不正確訊息構陷W，並不斷刺激W，當W生氣時就在旁側錄，L自己則躲在暗處裝沒事，其心可議！.....這就是L！......讓人覺得噁心的L！」等語，同時還貼出2張小蘭與一名男子的合照。

之後，阿偉又於臉書公開社團，以「小蘭」名義發文稱，「此人叫小蘭，這個腦袋有問題的小女孩製造謠言陷害W，說W糾纏她，並散播在LINE群組中，以及要求幫忙的人在旁不斷鼓譟、刺激W，讓W被其他人誤會在騷擾她，實則是她自己在演戲裝弱給大家看！真心給她一個B-word！」

此外，阿偉還貼上多張小蘭的生活照稱，「有圖有真相，自己找人出去玩還主動拍照，然後跟別人說她是受害者，跟此人不要太過深入交往」，並痛批「害人的賤人！」還不實指謫小蘭「綽號叫小胖弟，平常在大家面前裝不吃飯，但假日都去吃大餐，每天在喊要減肥，體重永遠逼近65公斤，一個人可以吃一個部隊鍋，虛偽矯情！」「千萬小心不要被她背後捅一刀！」等語。

阿偉挨告後，還一度狡辯掩飾，不過法官念在他最終能坦承犯行，並有意與對方和解並賠償損害，不過對方無意和解等一切情狀，量處拘役70日，得易科罰金7萬元。

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