影／韓國瑜視察高捷防疫　搬出抗煞英雄葉金川：病毒未擴散勿恐慌！

記者吳奕靖、孫于珊／高雄報導

大陸武漢肺炎疫情襲捲台灣！隨著高雄出現確診個案後，高雄市長韓國瑜將防疫級數提升為一級開設，初二即上工視察民生醫院的肺炎發燒篩檢流程，初三再到美麗島捷運站視察防疫情況。韓國瑜表示，口罩出貨速度有點慢，已請消保官調查囤積、價格等情形，並搬出抗煞英雄葉金川說，目前病毒還沒擴散，呼籲大家勤洗手、戴口罩！

▲韓國瑜視察高捷美麗島站防疫情形，呼籲民眾勤洗手、戴口罩，不要過度恐慌。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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韓國瑜27日視察美麗島站時，高雄市衛生局長林立人說，台商趴趴走的行程已經清查完畢，但不確定是否會公布。而韓國瑜接受聯訪表示，原本發紅包的行程將轉給廟方處理，避免民眾聚集感染；還說，他有與當時參與抗SARS的葉金川通電話，葉金川表示同意協助高雄，並稱目前病毒還沒擴散，請大家遵照SOP，戴口罩、勤洗手，請民眾不要過度恐慌。

韓國瑜還認為，口罩出貨速度有點慢！目前已請消保官調查囤積及哄抬價格等問題。最後韓國瑜再次提醒民眾避免握手，「以拱手不握手」減少接觸，一同嚴防疫情散布！

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