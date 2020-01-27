71歲網球教練「性侵12歲少女」！爆多次侵犯選手　最小才10歲

▲澳洲12歲少女遭網球教練性侵半年。（圖／示意圖非當事人／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲雪梨的71歲知名網球教練尤南（Raymond Younan）日前突然遭到逮捕，原因是他被指控性侵年紀僅有12歲的小選手，消息震驚澳洲網球界。隨後他被以多達18項性犯罪罪名起訴，受害者最大才16歲，最小只有10歲。

尤南是林菲爾德活動力量網球隊（Lindfield's Active Power Tennis）的首席教練與主任，。但先前他在午餐時間突然遭到逮捕，並被以18項侵犯罪名起訴，其中11項是撫摸猥褻兒童，還有7項是刻意性侵兒童，受害者年齡介在10到16歲。警方指出，一名12歲的少女受害者告發永南，表示在多個場合遭到性侵。



負責兒童虐待和性犯罪小隊的警探克勒特（John Kerlatec）表示，受害者在去年7月到12月期間常常被尤南侵犯，多半發生在到外地訓練或比賽的時候，終於在去年12月將此事告訴家長，「我們認為，過去就發生過一連串的騷擾行為」。克勒特補充，尤南已經只到這名受害者長達2年。

在被問及警方是否有跟其他學生或是網球學校方面交涉，克勒特僅回答「我們願意多方接收消息」。

網球隊的網站指出，尤南已經擔任教練超過40年，並形容他「熱愛生活與網球」，他同時是澳洲網球協會的會員，具有1級和2級教練資格，澳洲網球協會指出，尤南先前的確是會員，但早就已經沒有參與協會的活動。



據了解，71歲的尤南沒有結婚，也沒有小孩，獨自一人住在雪梨近郊的林菲爾德，搭被逮捕後短暫出席聽證會，法官拒絕了他的保釋，目前仍被關押中。