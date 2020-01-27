2019年Android手機大點評！　快來看外媒評選的最佳預算、CP值最高的安卓機

▲外媒列出去年各項評較佳的Android手機。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

2020年為一個新的十年的開端，外媒 9TO5Google 針對了去年表現最佳的幾支Android手機下了結論。介於這個4G即將汰換為5G的週期，這些手機接下來可能再降價，會是最佳入手的時機。

Android的最大優勢就是用戶可以選擇各種設備，2019年添加了許多新型式和新元素，其中包括幾款人們期待已久的折疊手機的發布，同時也暗示著今年又是智慧型手機輝煌的一年。

針對2019年下半年，9TO5Google將Android手機分為幾個不同的類別，無論是在價格、頂級旗艦產品或照相功能，一一評選出最佳表現的產品。

▲Google Pixel 3a。（圖／達志影像／美聯社）

最佳預算Android手機：Google Pixel 3a

Pixel 3a在像素上有很好的表現，價格雖低，也能讓使用者擁有Pixel的所有其他功能，包括安全性和軟體更新、獨特的經典設計、5.6吋FHD+ OLED螢幕，以及Android手機應用介面設計元件和圖示庫（UI），搭載「夜視」夜拍功能。

目前台灣定價14,500元，擁有標準版本和XL版本，且與其他手機廠牌不同的是，並不會因為選擇較小版本的手機而降低任何功能。

▲OnePlus 7T Pro。（圖／翻攝自OnePlus官網）

CP值最高的旗艦Android手機：OnePlus 7 Pro

若用戶想擁有旗艦機的體驗，那麼OnePlus 7 Pro顯然是所有旗艦機當中最親民的。它將最佳的規格、螢幕和硬體設計結合在一起。OxygenOS也與Android的Pixel版本相近，具有很快速的OS更新和常規軟體的改進，搭載令人驚嘆的90 Hz顯示螢幕，充電快速且具有簡潔的彈出式前置鏡頭。

作為OnePlus的首款旗艦產品，OnePlus 7 Pro僅需499美元（約新台幣15,022元）。

▲華為P30 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

鏡頭最靈活的Android手機：華為P30 Pro

Pixel 4可以說是智慧型手機裡相機最好的，但唯一的缺點就是沒有鏡頭不夠廣角。而華為P30 Pro幾乎擁有智慧型手機相機所需的所有功能。

P30 Pro新型RYYB感測器是獨霸照相功能的關鍵，提升30％～40％的進光量，搭載10倍混合變焦。就2019年的Android智慧型手機而言，它擁有最好的相機。

▲OnePlus 7T。（圖／取自OnePlus官網）

CP值最高的Android手機：OnePlus 7T

OnePlus 7T是至今最好的OnePlus手機，與Pixel 3a相似，它採用了旗艦機型大部分的出色功能。擁有90 Hz的平面AMOLED螢幕，還有令人驚嘆的OxygenOS體驗，超快速充電以及熟悉卻引人注目的設計，另外三鏡頭設計也比以前的OnePlus相機提升了。目前Android陣營最高性能的表現，S855+處理器大約提高10％的CPU效能，GPU 提升30％，而電力仍能維持相同水準。

OnePlus 7T價格為599美元（約新台幣18,033元）。

▲三星Galaxy S10。（圖／記者邱倢芯攝）

整體最佳Android手機：三星Galaxy S10

一直以來，三星都在手機市場名列前茅，Galaxy S10更是一款出色的手機。它具有最引人注目的設計之一，劇院級全螢幕、超聲波螢幕指紋辨識、專業級相機及智慧效能，加上已更新完成的OneUI 2.0。

Galaxy S10比所有其他的Android手機都更能滿足所有手機的基本要求。全方位而言，或許都不是最突出的，但在各項功能中卻都已接近最好。

▲Google Pixel 4 XL。（圖／記者洪聖壹攝）

體驗最佳Android手機：Google Pixel 4 XL

儘管Pixel 4 XL存在問題，定價方面也不太理想，但Pixel 4 XL確實是至今最好的Pixel手機。它擁有最佳的鏡頭、最先進的更新，它的顯示效果很優異，Android 10也運行得非常順暢，就OS的體驗而言，就值得讓它排在2019最好的Android手機清單中。



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▲2019最佳Android手機。（圖／取自Youtube／9TO5Google）