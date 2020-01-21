Google Chrome將添增「複製圖片」新功能！可將圖片輕鬆複製到Android剪貼簿

▲Android版Chrome可能很快會添增一項能夠將圖片直接複製到剪貼簿的功能。（圖／達志影像）

記者王曉敏／綜合報導

對於Android用戶來說，Google Chrome大概是最被廣泛使用的瀏覽器App之一，Google也致力於在其中添增愈來愈多便利的新功能。而最新消息指出，Android版Chrome可能很快會添增一項能夠將圖片直接複製到剪貼簿的功能。

據《XDA Developers》報導，Google於去年年底對Chrome進行了一系列更新，除了添增新功能，也對現有功能進行優化，包括Chrome新分頁的UI、螢幕截圖編輯等。而稍早，《XDA Developers》在Chromium Gerrit的程式碼管理網站上發現兩項新提交的功能，其中一項顯示Google正努力以Google Assistant取代舊有的Chrome語音搜尋功能；另一項則是顯示Chrome可能將添增直接複製圖片至Android剪貼簿的新功能。

此前，Chrome也有圖片共享的功能，但其在行動設備上的操作相當複雜，而全新的複製圖片功能則簡化了此一操作。能夠直接從Android上的Chrome將圖片複製到剪貼簿，意味著用戶只要不清除剪貼簿內容，即可在多個App間隨時分享複製的圖片。

報導指出，非Google員工無法查看提交中的UI審核連結，但提交說明和代碼顯示，Chrome將新增一個環境選單（Context Menu）。功能啟用後，用戶可長按Chrome上的任何圖片，並將該圖片複製至Android的剪貼簿上以方便分享，操作較現有的方式更為簡便。

目前尚不清楚該功能何時上線，不過用戶可搜尋「chrome://flags/#context-menu-copy-image」來啟用該功能嚐鮮。