Alphabet執行長支持人臉辨識技術踩煞車　微軟總裁不認同...「訂好規則、而非禁止」

▲Google兼Alphabet執行長皮查伊(Sundar Pichai)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒Ｇadgets 360報導，歐盟討論暫時禁止面部識別技術的提議，得到了Alphabet執行長皮查伊的支持，但微軟總裁史密斯（brad smith）顯然不認同，他認為禁令並不能解決潛在的問題。

身兼微軟首席法務官的史密斯，列舉了幾個面部識別技術在某些情況下的好處，比如非政府組織利用這種技術來尋找失蹤人口。他說「當這技術可以協助人們，家人團聚時，我真的說出不口，說要阻止使用這技術。」

他接著說：「如果你真的相信有一個合理的替代方案，我們就應該要用正確的方式來處理它，而不是全盤禁止它。」

史密斯認為，重要的是先確定問題，然後制定規則，以確保該技術不會被用於大規模監視。他認為只有一種方法能讓技術變得更好，就是利用它。

▲微軟總裁史密斯(Brad Smith)。（圖／路透社）

Alphabet執行長皮查伊，則是在布魯塞爾的一場會議上說：「我認為政府和法規儘早解決此問題，並定一個框架，這一點很重要」。

他說也許要等待一段時間，我們才能真正考慮如何使用它，這取決於政府必須制定規範。他認為臉部辨識恐被用於不法勾當為由，贊成暫停人臉辨識技術

皮查伊先前也曾在另一場會議，針對AI人工智慧，發表看法，他認為：「政府和法規必須儘早解決這個問題，並為此技術提供規範框架。AI需要監管，但規則制定者應該謹慎行事，明智的監管還必須採取相稱的方法，平衡潛在的危害和社會機會，尤其是在高風險和高價值區域。監管機構應該根據不同的行業來調整規則，以醫療器械和自動駕駛汽車為例，需要不同的規則。」

據路透社的一份報導顯示，歐盟委員會在人工智慧（AI）的問題上採取了比美國更為強硬的立場，這將加強現有的隱私和資料權利法規。其中包括暫停在公共場所使用面部識別技術至少5年，以便讓歐盟有時間研究該如何防止濫用。



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